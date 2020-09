Herr Landesbischof Ralf Meister, Sie haben Aufsehen erregt, mit einer in Kirchenkreisen eher ungewöhnlichen Position zur Frage der Sterbehilfe. Sie haben gesagt, unter bestimmten Bedingungen könne der assistierte Suizid ein Akt der Barmherzigkeit sein.

Ja. Wir haben in Deutschland vor dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes, das ein Gesetz zum Verbot der geschäftsmäßigen Sterbehilfe für verfassungswidrig erklärte, eine Situation der großen Unsicherheit gehabt. Zuerst: Ich bin klar dagegen, dass Sterbehilfe zu einem Geschäft wird. Jede kommerzialisierte Form muss untersagt bleiben. Aber aus vielen Gesprächen mit Fachleuten aus Medizin und Pflege vor diesem Urteil wurde mir klar, dass es trotz des Gesetzes von 2015 eine Unsicherheit auch in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen über die Frage gab, welche Formen des Sterbenlassens noch möglich sind und welche ungesetzlich. Ich glaube, dass in ganz wenigen Einzelfällen und wenn explizit der Wunsch zu sterben geäußert wird, wir schwerstkranke Menschen nicht alleinlassen dürfen, wenn sie sterben wollen und um Hilfe bitten.

Anzeige

Gegen ihre liberale Haltung gab es sogleich Protest. Der katholische Bischof Franz Bode wandte ein, das Leben sei ein Geschenk Gottes, die Freiheit des Menschen gehe nicht so weit, dass er über das Leben verfügen könne.

Weitere HAZ+ Artikel

Das ist die Spannung: Ich bekomme ein Leben geschenkt. Zugleich bin ich aber ein mündiger Mensch und agiere in diesem Leben selbstbewusst und selbstbestimmt, immer in Beziehungen zu meinen Mitmenschen und zu Gott. So verfüge ich auch über mein Leben. In dieser Diskussion finde ich deshalb das Bild von dem Leben als Geschenk, das ich früher auch verwendet habe, etwas missverständlich.

Aber ist das Bild von einem geschenkten Leben nicht auch zynisch, wenn man an schwerstkranke Menschen denkt, die sterben wollen aber nur noch von Maschinen am Leben gehalten werden und deshalb nicht sterben können?

Vielleicht sollte man besser sagen, der Mensch ist ein Geschöpf , das untrennbar mit seinem Schöpfer, mit Gott verbunden bleibt, vom Anfang und sogar über ,das Ende‘ hinaus. Gott ist mein Jenseits. Und diese Geschöpflichkeit verliert der Mensch nicht – auch nicht in den dunkelsten und elendsten Momenten am Ende des Lebens.

Lesen Sie auch: Meisters Forderung – und die Kritik daran

Das Bundesverfassungsgericht hat erklärt, das allgemeine Persönlichkeitsrecht umfasse ein Recht zum selbstbestimmten Sterben, zum Suizid.

Das ist genauso absolut gesetzt wie auf der anderen Seite die Behauptung, dass man über das Leben als Geschenk niemals am Ende entscheiden darf. Wir beschreiben eine Dilemmasituation. Man kann nicht die Würde des Menschen allein an seine Selbstbestimmung knüpfen wie es das Bundesverfassungsgericht tut, sondern muss diese Selbstbestimmung immer auch in seinen Beziehungen sehen. Ein Mensch, der sterben will, bleibt in Beziehungen – zu den Angehörigen, zu den Ärzten, zu denen, die ihn pflegen und auch zu Gott. Wenn er am Ende sagt, unter diesen Bedingungen brauche er Hilfe, um aus dem Leben zu treten, dann braucht es eine gemeinsame Begleitung. Diese Verantwortung darf übrigens nicht allein in die Ärzteschaft delegiert werden.

Schmerzhafte Erfahrungen am Krankenbett

Sie haben Ihren Einwurf auch mit eigenen Erfahrungen als junger Mensch am Bett eines todkranken alten Mannes begründet ...

Ja, ich habe während meines Studiums monatelang im Wechsel mit meinem Bruder Nachtwachen bei einem alten Mann mit zahlreichen Krankheiten gemacht. Dieser alte Herr konnte vor Schmerzen nicht schlafen und wünschte nur zu sterben. Und er brüllte seinen Todeswunsch die Nächte durch. Das sind Situationen, die man kaum aushält. Nun haben wir heute den Segen der Palliativmedizin und auch der Sterbehospize, sodass viele Menschen diese schlimmen Schmerzerfahrungen nicht machen müssen.

Aber es kommen längst nicht alle in den Genuss einer palliativen Betreuung ...

Glücklicherweise haben wir in Deutschland das Gesetz zur Verbesserung der Hospiz- und Palliativmedizin seit einigen Jahren. Deshalb müssen wir alles tun, diese Palliativmedizin möglichst jedem zu dem Zeitpunkt bereitzustellen, an dem er sie braucht. Aber dennoch gibt es Situationen, wo Menschen sagen, eine weitere medizinische Intervention will ich nicht mehr, ich möchte jetzt aus dem Leben scheiden. Diesen Wunsch, diese Willensentscheidung des Sterbenden muss man hören und ernst nehmen. Das sind Fragen, die gehen an Ärzte, Angehörige, Pflegende und Seelsorger.

Ralf Meister ist seit September neuer Abt in Kloster Loccum. Quelle: epd

Viele in der Kirche befürchten, das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes könne einen Dammbruch auslösen, einen gesellschaftlichen Druck auf Schwerkranke erzeugen, aus dem Leben zu scheiden, um der Gesellschaft und den Familien Kosten zu sparen.

Dazu darf es nicht kommen. Deshalb plädiere ich für eine offene Diskussion über das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes und die gemeinsame Abwägung der Konsequenzen daraus. Wie sterbe ich? Wie will ich sterben? Und welche Hilfe und Begleitung wünsche ich mir dabei? Diese Fragen bewegen jeden Menschen und sind zugleich ein gesellschaftliches Thema. Wir suchen gemeinsam nach Antworten, immer auch im Respekt vor der anderen, persönlichen Ansicht. Die allermeisten Menschen wollen leben, wollen auch in fürchterlichen Lagen noch am nächsten Tag die Sonne aufgehen sehen. Aber den wenigen, die am Ende eines langen Prozesses sterben wollen, dürfen wir unsere Begleitung nicht verweigern.

Auch in kirchlichen Einrichtungen nicht?

Auch da nicht. Soll ein Mensch, der vielleicht jahrelang in einer kirchlichen Einrichtung lebt und den Wunsch äußert, sterben zu wollen, dann die Einrichtung verlassen? Es geht ja nicht darum, dass die aktive Sterbehilfe zum Profil eines kirchlichen Hauses wird, das wäre aberwitzig. Gott ist ein Gott des Lebens.

Schafft der Fortschritt der Medizin, die immer neuen Möglichkeiten Menschen zu therapieren, nicht erst das Dilemma, das die Menschen vielleicht gar nicht sterben können, obwohl sie es wollen?

Sicher, diese Frage ist durch den rasanten Fortschritt in der Medizin, mit seinen Auswirkungen von der Diagnose bis zur Therapie, zu einem ethischen Dauerthema geworden. Die Patientenverfügungen spielen dabei schon jetzt eine wichtige Rolle. In ihnen wird selbstbestimmt, für präzise benannte Situationen, Sterbehilfe in passiver Art formuliert. Auch hier haben wir Kirchen in der Abwägung von Lebensschutz und Selbstbestimmung für die Selbstbestimmung entschieden.

Zur Person Ralf Meister ist seit 2011 Landesbischof der Landeskirche Hannovers. Der 1962 in Hamburg geborene Theologe ist seit 2018 auch Leitender Bischof der Vereinigten Lutherischen Kirche Deutschlands, zu der auch Bayern und Sachsen gehören sowie kleinere Kirchen in Norddeutschland. Seit einigen Tagen ist Meister zudem Abt des evangelischen Klosters Loccum, ein Ehrenamt. Daneben hat sich der Theologe auch in der Kommission von Wissenschaftlern, Politikern und Energiefachleuten engagiert, die Kriterien für ein atomares Endlager in Deutschland aufstellen sollte.

Von Michael B. Berger