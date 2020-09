Hannover

Hannovers Landesbischof Ralf Meister spricht sich für eine offene Diskussion über die Sterbehilfe auch in den Kirchen aus. Meister sagte im Gespräch mit der „ Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“, es habe in der Vergangenheit eine große Unsicherheit auch in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen über die Frage gegeben, welche Formen des Sterbenlassens noch möglich sind und welche ungesetzlich. „Ich glaube, dass in ganz wenigen Einzelfällen und wenn explizit der Wunsch zu sterben geäußert wird, wir schwerstkranke Menschen nicht allein lassen dürfen, wenn sie sterben wollen und um Hilfe bitten“, sagte Meister der HAZ.

Scharfe Kritik am Bundesverfassungsgericht

Über die aktive Sterbehilfe und die Möglichkeiten, sie auch weiterhin gesetzlich zu verbieten, wird in den Kirchen gestritten, seitdem das Bundesverfassungsgericht Anfang dieses Jahres ein entsprechendes Gesetz für verfassungswidrig erklärt hat. Karlsruhe hatte im Februar entschieden, dass das 2015 eingeführte Verbot der geschäftsmäßigen Sterbehilfe gegen das Grundgesetz verstößt. Das Urteil wurde mit dem Recht auf selbstbestimmtes Sterben begründet, was die Freiheit einschließe, sich das Leben zu nehmen und dabei Angebote von Dritten in Anspruch zu nehmen. Die evangelische und die katholische Kirche hatten das Urteil scharf kritisiert. Sie befürchten einen Dammbruch.

Auch Meister will keine geschäftsmäßige Sterbehilfe

Auch Meister ist klar für ein Verbot der geschäftsmäßigen Sterbehilfe. Dennoch dürfe man aus seelsorgerlichen Gründen nicht den Wunsch von Patienten überhören, wenn sie sterben wollten –auch nicht in kirchlichen Einrichtungen, betonte der hannoversche Landesbischof. „Glücklicherweise haben wir in Deutschland das Gesetz zur Verbesserung der Hospiz- und Palliativversorgung seit einigen Jahren. Deshalb müssen wir alles tun, diese Palliativmedizin möglichst jedem zu dem Zeitpunkt bereitzustellen, an dem er sie braucht. Aber dennoch gibt es Situationen, wo Menschen sagen, eine weitere medizinische Intervention will ich nicht mehr, ich möchte jetzt aus dem Leben scheiden.Diesen Wunsch, diese Willensentscheidung des Sterbenden muss man hören und ernst nehmen“, sagte Meister der HAZ.

Auf Ablehnung trifft Meister damit vor allem in der katholischen Kirche. Osnabrücks Bischof Franz-Josef Bode erklärte kürzlich in einem Interview der „ Neuen Osnabrücker Zeitung“, mit der Etablierung von Angeboten der Beihilfe zum Suizid würde Selbsttötung zu einer planbaren Größe gemacht. Bode befürchtet eine Sogwirkung. „Das mögen zu Beginn extreme, außergewöhnliche Fälle sein, es wird dann aber immer gewöhnlicher.“ Nach Auffassung der katholischen Kirche solle ein Menschen an der Hand des anderen sterben, aber nicht durch dessen Hand. Die moralische Bewertung sei eine andere Frage. Das Leben der Menschen sei ein Geschenk Gottes.

Wird ein Rubikon überschritten?

Auch der Direktor des Landes-Caritasverbandes für Oldenburg, Gerhard Tepe, hat sich gegen eine „Sterbehilfe im Sinn der Suizidhilfe“ in kirchlichen Einrichtungen ausgesprochen. In den katholischen Einrichtungen der Caritas sei es nicht vertretbar, das eigene Leben aktiv zu beenden, um Leiden oder Sterben zu verkürzen, sagte Tepe dem Evangelischen Pressedienst. „Es ist die Überzeugung der kirchlichen Caritas, dass dieser Rubikon nicht überschritten werden darf. Grundsätzlich gilt darum: Weder die Selbst-, noch die Tötung auf Verlangen sind ein legitimes Mittel der Sterbebegleitung.“

