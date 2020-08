Bei der Hitze der vergangenen Tage lockt der Sprung in kühle Seen. Dort können sich bei Wärme allerdings auch Blaualgen ausbreiten - und zur Gefahr für die Badenden werden.

Ein Schild am Otterstedter See warnt vor Blaualgen. In Niedersachsen wird derzeit an mehreren Badestellen vor gesundheitsgefährdenden Blaualgen gewarnt. Quelle: Sina Schuldt/dpa