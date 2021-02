Hannover

Mit der neuen Corona-Verordnung ermöglicht die niedersächsische Landesregierung in einzelnen Bereichen leichte Lockerungen. So dürfen Blumenläden und Gartencenter vom morgigen Sonnabend an wieder öffnen. Damit kommt die Lockerung für die Blumengeschäfte pünktlich zum umsatzstarken Valentinstag.

Die Lockerung für Gartencenter und Blumenläden habe vor allem den Grund, dass Pflanzen „nur begrenzt haltbar“ seien, erläuterte Claudia Schröder, die stellvertretende Leiterin des Krisenstabes der Landesregierung. Andernfalls müssten etliche Pflanzen weggeschmissen werden. Das betreffe auch Pflanzen für die Gartengestaltung, die im März beginne.

Baumärkte müssen andere Bereiche sperren

Für Baumärkte gilt die Lockerung nur bedingt. Sie dürfen zwar Pflanzen verkaufen, müssen den Rest des Marktes aber weiterhin geschlossen halten, wie Schröder sagte.

Dass die Blumenhändler ausgerechnet zum Valentinstag wieder öffnen dürfen, sie nur zum Teil ein Zufall, sagte Schröder. Einerseits laufe die derzeit gültige Corona-Verordnung ohnehin am Sonntag aus, sodass das Land mit einer Neufassung reagieren müsse. Wenn dann aber ein Tag wie der Valentinstag vor der Tür stehe, „dann macht es Sinn“, den Unternehmern eine rechtzeitige Öffnung zu ermöglichen.

Von Stefan Knopf und Marco Seng