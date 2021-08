Celle

„Wussten Sie, dass Celle neben Weimar und Dessau zu den bedeutenden Orten der Bauhaus-Geschichte gehört?“ Dieser Satz stammt von der Homepage www.neuesbauen-celle.de, mit der 2019 zum Bauhaus-Jubiläum an Architektur interessierte Touristen in die niedersächsische Provinz gelockt werden sollten. Mittlerweile nimmt Celle eine einsame Spitzenposition ein – bei der Vernichtung von historischen Gebäuden, die einst im Stil des Neuen Bauens errichtet wurden. Kürzlich wurde hier ein Industriegebäude des Architekten Otto Haesler aus dem Jahre 1924 abgerissen, das als Prototyp für Haeslers neuen Baustil galt. Jetzt droht in Celle das Aus für gleich 52 Wohnungen im Blumläger Feld, eine 1930 errichtete und bis heute einmalige Siedlung des Neuen Bauens.

2018 mussten hier die Mieter plötzlich ausziehen, weil die Stahlskelettkonstruktion der Häuser starke Rostschäden aufweist und ihre Standfestigkeit derzeit nur mit eigens eingebauten Holzstützen gewährleistet ist. Nun soll mit der Mustersanierung eines Gebäudes mit vier Wohneinheiten begonnen werden, um zu testen, unter welchen Umständen eine Sanierung überhaupt möglich ist.

Mangelnde Pflege

Doch schon vor Beginn lässt der kommunale Eigentümer durchblicken, dass die Instandsetzung aller 52 Wohnungen wirtschaftlich nicht tragbar sei – für den Quadratmeter müssten Mieter rund 14 Euro zahlen, man könne aber bestenfalls 6,60 Euro verlangen. Das Ganze wäre trotz eines vom Bund zugesagten Zuschusses in Höhe von 7 Millionen Euro immer noch ein Minusgeschäft in Millionenhöhe für das städtische Wohnungsunternehmen und könnte zu seiner Handlungsunfähigkeit führen. Dann bliebe nur der Abriss, heißt es bei Celler Lokalpolitikern von CDU, Grünen und FDP.

Die Rechnung der Otto-Haesler-Initiative sieht anders aus. Sie weist darauf hin, dass die Städtische Wohnungsbau GmbH (WBG) – die seit Kurzem Allerland Immobilien GmbH heißt – über Jahrzehnte nichts in den Erhalt der Gebäude investiert hat. Dieses eingesparte Geld müsse vom größten Celler Wohnungsunternehmen jetzt für die Sanierung aufgebracht werden. Hinweise von Abriss-Befürwortern, dass die Gebäude nicht für eine Lebensdauer von mehr als 90 Jahren gebaut wurden, wollen Experten beim Bauhaus-Archiv in Berlin nicht gelten lassen.

Sie sprechen davon, dass ein Stahlskelett eine hervorragende Konstruktion sei und bei ordentlicher Instandhaltung keine Korrosionsgefahr bestehe. Die Potsdamer Bauhistorikerin Simone Oelker unterstützt diese Haltung. Es gebe gleich alte Siedlungen von Haesler in Kassel, Karlsruhe und Rathenow, die denkmalgerecht saniert und gut erhalten seien. „Die Pflege ist das A und O, daran hat es in Celle gemangelt“, sagt sie.

Umstritten – und beliebt

Im Blumläger Feld schuf Haesler 1930 in Zeiten größter Wohnungsnot rund 150 neue Wohnungen, die durch ihren knappen Grundriss (eine 48-Quadratmeter-Wohnung für vier Personen umfasste unter anderem eine Sieben-Quadratmeter-Küche, ein Acht-Quadratmeter-Kinderzimmer und ein Zehn-Quadratmeter-Schlafzimmer) schon damals unter Architekten und Politikern umstritten waren. Wegen der hellen Räume durch die Nord-Süd-Ausrichtung der Gebäude, der Mietergärten hinter den Wohnungen und der im Deutschen Reich konkurrenzlos günstigen Miete durch die Nutzung vorgefertigter Serienteile und des erstmals eingesetzten Stahlskeletts erfreuten sie sich dagegen bei Menschen mit wenig Geld großer Beliebtheit – die Zahl der Bewerber überstieg die Anzahl der Wohnungen um das Vielfache.

Zwischen 2000 und 2003 ließ die WBG den größten Teil der zweigeschossigen Siedlung trotz deutschlandweiter Proteste abreißen oder radikal umbauen, obwohl die Gebäude intakt waren – der Eigentümer sah keinen Bedarf an kleinen Mietwohnungen, die heute sehr gefragt sind. Bereits in den Siebzigerjahren wurde ein speziell für diese Siedlung gebautes Versuchshaus abgerissen.

Ein Korb für Walter Gropius

Das Erbe von Otto Haesler (1880–1962), der einst von Walter Gropius zu seinem Nachfolger am Bauhaus vorgeschlagen wurde und diesen Posten wegen der Arbeit an seinen Siedlungsprojekten ablehnte, kann man in Celle zudem noch an seinen Siedlungen Italienischer Garten (erste farbige Siedlung des Neuen Bauens) und Georgsgarten (erste Zeilensiedlung des Neuen Bauens) betrachten.

Zudem gibt es in der Fachwerkstadt ein ehrenamtlich geführtes Haesler-Museum, das im einstigen Wasch- und Badehaus der Siedlung Blumläger Feld eingerichtet wurde. Dort sind auch zwei im Originalzuschnitt erhaltene und im Stil der Dreißiger- beziehungsweise Fünfzigerjahre eingerichtete Wohnungen zu sehen. Über den bis heute stiefmütterlichen Umgang mit den Haesler-Bauten in Celle erfährt man in der Ausstellung nichts – dafür braucht man aber nur vom Museum auf die andere Straßenseite zu schauen, wo die leer stehenden Flachdachbauten still vor sich hin verfallen.

