Bluttat in Duderstadt: Hündin „Baby“ mit 50 Schnitten getötet

Duderstadt

Es gleicht einer Hinrichtung, was sich in der Nacht auf den 1. März in einem Hundegehege an der Duderstädter Industriestraße ereignet haben soll. Mit mehr als 50 Schnitten haben offenbar ein oder mehrere Unbekannte die Hündin „Baby“ so stark verletzt, dass der American Bully kurz danach trotz Not-OP verstarb. Aufrufe der Besitzer in den sozialen Medien stießen auf ein riesiges Echo und viel Anteilnahme.

Es ist ein schockierender Anblick: Ein Foto von einem leblosen, blutverschmierten Hund auf einem Bettlaken in einem blauen Hundekorb kursierte kürzlich in einer Duderstädter Facebook-Gruppe. Dutzende Nutzer teilten den Post, der unter einem Pseudonym veröffentlicht wurde. Auch ein Tierarztbericht und ein emotionaler Zeugenaufruf sind dort zu lesen: „Wer was gesehen hat oder bereit ist, diese Schweine zu verpfeifen, was zum Aufspüren der Täter hilft – meldet euch bitte.“

Der Verfasser des Beitrags und dessen Frau, die Halterin der Hündin, erzählen die Geschichte dazu – unter der Bedingung, dass ihre Namen nicht veröffentlicht werden. Sie sind der Redaktion bekannt. Der Mann erinnert sich an den Vormittag des 1. März zurück: Gegen halb 11 habe er die drei Hunde seiner Frau im Gehege auf seinem Grundstück in der Industriestraße, einem früheren Autohaus, füttern wollen.

„Sie konnte kaum aufstehen“

Die Sonne habe gestrahlt, erinnert er sich. Er habe den rötlichen Schein auf dem Fell von „Baby“ daher zuerst für eine optische Täuschung gehalten. „Baby, komm her“, habe er der Hündin zugerufen – ein Irrtum, wie er schnell feststellen musste. „Sie konnte kaum aufstehen, kam aber trotzdem auf mich zu.“ Die Pflastersteine, Wände, Türen des Außengeheges: „Alles war voller Blut“. Erst da habe er realisiert, dass „Baby“ schwer verletzt ist. Die Magennetzhaut hängt aus dem Bauch des Tieres heraus. Das zeigen verstörende Fotos, die der Hundebesitzer vor Ort machte und die dem Tageblatt vorliegen.

Noch im Schock legt er die Hündin in ein Bettlaken gewickelt in den Kofferraum seines Autos, bringt sie in eine Northeimer Tierklinik und verständigt die Polizei. Mehr als 50 Schnittverletzungen am ganzen Körper, massive Blutungen und Blutverlust stellt der behandelnde Tierarzt fest. So steht es in dem Arztbericht.

Der Tierarzt bestätigt dies gegenüber dem Tageblatt. „Die Form der Schnitte weisen auf eine scharfe Waffe hin, möglicherweise eine Rasierklinge oder Vergleichbares“, schildert der Arzt. Auch eine Notoperation und mehrere Wiederbelebungsversuche helfen nicht mehr. Etwa dreieinhalb Stunden, nachdem „Baby“ aufgefunden wurde, stirbt sie.

Tausende Nutzer zeigen Mitgefühl

Während das Ehepaar die Geschehnisse schildert, ist ihre Abscheu vor der grausamen Tat und ihre Wut auf den Täter nicht zu überhören. Sie wollen, dass derjenige, der „Baby“ das angetan hat, schnellstmöglich gefasst wird.

Bei der Polizei, die den Vorfall bestätigt, haben die Besitzer Anzeige erstattet. Sogar eine Belohnung von 5000 Euro loben sie für Hinweise, die zum Täter führen, aus. Mehr als 400 000 Menschen erreichte ein von ihnen hochgeladenes Video auf der Videoplattform Tiktok mit dem Aufruf, auf die Tat aufmerksam zu machen. „Die Welt soll sehen, wie grausam Menschen sein können“, schreiben sie. Ein zweites Video zeigt das Begräbnis von „Baby“. „Du warst unser Kind“, ist darin zu lesen, unterlegt mit trauriger Musik. Tausende Nutzer sprechen in den Kommentaren ihr Mitgefühl aus. Das Ehepaar hofft, so Zeugen zu finden und den Täter überführen zu können.

Ein Video auf der Plattform Tiktok, in der die Besitzer ihrem Hund gedenken, erreichte hunderttausende Menschen und erweckte viel Anteilnahme. Quelle: Tiktok/Screenshot: Elena Everding

Bisher dauerten die Ermittlungen in dem Fall an, sagt Jasmin Kaatz, Sprecherin der Polizeiinspektion Göttingen. Hinweise zum Täter gebe es bisher nicht. „Wir ermitteln wegen Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch und Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz“, teilt sie mit. Denn rechtlich gesehen gelten Tiere als Sache.

Auch eine weitere Hündin in dem Gehege, „Harley“, wurde innerlich schwer verletzt, vermutlich durch stumpfe Gewalt. Sie sei wieder auf dem Weg der Besserung, seit dem Vorfall allerdings sehr scheu, vermutlich traumatisiert, berichtet der Besitzer. Ein dritter Hund, der auf dem Gelände lebt, wurde nicht verletzt. Er war getrennt von den beiden anderen Hündinnen im Innenbereich untergebracht.

Angriff vermutlich von außen

Doch wie schaffte es der Täter überhaupt, die beiden Tiere so schwer zu verletzen, ohne selbst angegriffen zu werden? Schließlich handelt es sich bei den beiden Hündinnen um sogenannte American Bullys. Dies ist in Deutschland keine anerkannte Hunderasse; vermutlich ging die Kreuzung mitunter aus den Rassen American Staffordshire, Pitbull und verschiedenen Bulldogge-Rassen hervor. Diese gehören in Deutschland zu den sogenannten Listenhunden, manchmal auch „Kampfhunde“ genannt, für deren Haltung bestimmte Regelungen gelten.

Der Hundebesitzer ist sich sicher, dass der Täter nicht in das Gehege selbst gegangen ist. Die kräftigen Hunde hätten den Eindringling angegriffen, glaubt er. Er vermutet daher, dass der Täter das Tatwerkzeug an einem langen Stock oder Ähnlichem befestigt hat und diesen von außen durch den Bauzaun steckte.

Zusammenhang mit anderem Vorfall?

Es ist das zweite Verbrechen innerhalb kurzer Zeit, welches sich auf dem Grundstück in der Industriestraße abgespielt hat. Ende Februar zerstörten Unbekannte die Fensterscheiben des früheren Autohauses, dessen Besitzer der betroffene Mann ist. Auch diesen Vorfall erwähnt er in den sozialen Medien. „Ein Tatzusammenhang kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden“, sagt Polizeisprecherin Kaatz dazu. In beiden Fällen habe die Polizei noch keine brauchbaren Hinweise auf den oder die Täter erhalten, sagte sie. Zeugen können sich im Polizeikommissariat Duderstadt unter Telefon 0 55 27 / 98 01 0 melden.

„Wir wissen, wer dafür verantwortlich ist“, schrieb das Ehepaar in dem Aufruf in den sozialen Medien, sie wollen aber nichts Genaueres dazu sagen, fürchten um ihre Sicherheit. Ohne Beweise könnten sie jedoch laut Polizei nichts dagegen machen. Inzwischen sind die zahlreichen geteilten Aufrufe in der lokalen Facebook-Gruppe verschwunden. Die beiden Tiktok-Videos sowie weitere Posts nicht, denn die beiden möchten weiterhin Gerechtigkeit für „Baby“.

Von Elena Everding