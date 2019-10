Boden abgesackt: A7 bei Salzgitter bis Montag gesperrt

Salzgitter

Die Autobahn 7 ist bei Salzgitter wegen Fahrbahnschäden bis mindestens Montagabend in beide Richtungen voll gesperrt worden. Betroffen ist das etwa sechs Kilometer lange Stück zwischen der Anschlussstelle Derneburg und dem Dreieck Salzgitter. Am Montag soll die schadhafte Stelle ausgefräst und neu aufgetragen werden, hieß es am Sonntag von der Autobahnpolizei in Hildesheim.

Die ungeplante Vollsperrung sorgte zum Start in die Herbstferien in Niedersachsenam Sonnabend auf den Ausweichstrecken für längere Staus. Wie die Hildesheimer Zeitung berichtet, waren zahlreiche Straßen im Südkreis verstopft.

So umfahren Sie die Sperrung

Am Sonntag blieb es dagegen bis zum Vormittag recht entspannt, hieß es von der Polizei. Die Verkehrsmanagementzentrale empfiehlt als Umleitung die A39, Abfahrt Westerlinde.

Achtung: Die Abfahrt zur B6 in Richtung Braunschweig ist ebenfalls gesperrt. Deswegen sollen Autofahrer bei Westerlinde abfahren, umkehren und dann auf der A39 in Richtung Kassel bei der Ausfahrt Baddeckenstedt auf die B6 wechseln. Schließlich gelangt man so wieder auf die A7.

