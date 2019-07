Boldecker Land

Die Autobahn 39 darf „vorerst“ nicht weiter in Richtung Norden gebaut werden, das Bundesverwaltungsgericht Leipzig hat am Donnerstagvormittag den Planfeststellungsbeschluss der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr vom 30. April 2018 für den Neubau der A 39 als rechtswidrig erklärt. Damit hatte die Klage des BUND Erfolg. Ohne Erfolg blieb dagegen die Klage der Gemeinde Jembke, die auf die Geltendmachung ihrer kommunalen Belange beschränkt war. Die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr kann die festgestellten Fehler in einem ergänzenden Verfahren beheben.

Von Christina Rudert