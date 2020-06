Bombendrohung in Lüneburg: Polizei räumt den Marktplatz

Lüneburg

Bei der Polizei Lüneburg ist am Nachmittag eine Bombendrohung eingegangen. Wie die Ermittler mitteilten, ist deshalb der Marktplatz der Stadt im Norden Niedersachsens geräumt worden und gesperrt. Ein Sprengstoffspürhund ist aktuell im Einsatz. Die weiteren Hintergründe sind noch unklar.

Wie die Polizei Lüneburg auf Twitter mitteilt, könne eine konkrete Gefährdung weder bestätigt noch ausgeschlossen werden. „Einsatzkräfte der Polizei haben den Marktplatz und einige umliegende Gebäude evakuiert. Eine Durchsuchung mit einem Spezialhund erfolgt in Kürze“, schrieben die Ermittler an Nachmittag auf dem Kurznachrichtendienst. Auf HAZ-Anfrage teilte eine Polizeisprecherin mit, der anonyme Anruf sei gegen 14.30 Uhr eingegangen.

Details noch unklar

Die Lüneburger werden darüber aufgefordert, das Areal grundsätzlich zu meiden. So soll den Polizisten ausreichend Raum gegeben werden, vor Ort in Ruhe ermitteln zu können. Details, wo die potenzielle Bombe deponiert wurde, nennt die Sprecherin mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht. Am Marktplatz befinden sich unter anderem das Rathaus, das Landgericht und die Lüneburger Außenstelle der Justizvollzugsanstalt Uelzen. Umliegende Geschäfte haben vorsorglich geschlossen. Das Ende des Einsatzes ist momentan nicht absehbar.

Von Peer Hellerling