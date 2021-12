Hannover

Ab Sonnabend müssen Personen mit einer Auffrischungsimpfung beim Besuch von Betrieben und Veranstaltungen, für die derzeit die 2G-plus-Regelungen gelten, keinen aktuellen Corona-Test mehr vorweisen. Das gab das Sozialministerium am Freitag bekannt.

Keine Testpflicht ab dem Tag der Boosterimpfung

Für den Besuch der entsprechenden Einrichtungen sei für diese Personen dann lediglich der Nachweis über eine vollständig abgeschlossene Impfserie sowie der erfolgten Auffrischungsimpfung mit dem digitalen Impfzertifikat oder dem gelben Impfpass erforderlich. Die Pflicht zur zusätzlichen Testung im Rahmen von 2G plus entfällt. Eine entsprechende Änderung der Corona-Verordnung wird in der kommenden Woche vorgenommen. Die Lockerung ist ab dem Tag der Boosterung gültig. Für eine Impfung mit Johnson&Johnson sei eine zweite Impfung maßgeblich, betonte das Sozialministerium.

Den überraschenden Schwenk der Landesregierung bei den 2G-plus-Regelungen für Geboosterte erklärte Regierungssprecherin Anke Pörksen am Freitag mit wissenschaftlichen Erkenntnissen sowie pragmatischen Erwägungen, dass man denen, „die alles richtig gemacht, sich impfen und boostern ließen“, das Leben nicht schwer machen wolle.

Pörksen führte den Meinungswandel der Regierung unter anderem auf ein Gespräch der Landesregierung mit Wissenschaftlern am Donnerstag zurück. Diese hätten versichert, dass die Auffrischungsimpfungen einen sehr hohen Impfschutz böten und die Menschen mit einem Booster zudem weniger Gefahr liefen, andere mit dem Coronavirus anzustecken.

MHH- Immunologe hält neue Regelung für vertretbar

Zudem gehe wa aber auch darum, die Menschen bei den Corona-Regeln mitzunehmen. „Uns ist schon bewusst, dass wir mit den 2G-plus-Maßnahmen den Menschen sehr viel zumuten“, sagte Pörksen. Das zeigten auch viele Zuschriften an die Staatskanzlei. Man habe sich aber anfangs auf die 2G-plus-Regeln verständigt, weil sie den allergrößten Schutz vor einer Ausbreitung der Infektion bieten würden. Dies hätten auch etwa die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen der Leopoldina empfohlen.

Kündigt Duldung an: Anke Pörksen. Quelle: Berger

Lesen Sie auch: Hier gibt es in Hannover und dem Umland kostenlose Corona-Tests

Der hannoversche Immunologe Reinhold Förster hält es für vertretbar, wenn das Land die Testpflicht für dreifach Geimpfte aussetzt. „Zwei Wochen nach der dritten Impfung ist der Antikörperspiegel wieder sehr hoch. Die Geimpften übertragen für eine gewisse Zeit keine Viren“, sagt der Experte der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH). Nach der Zweitimpfung hielt dieser Zustand für zwei bis drei Monate an. “Man muss jetzt aber beobachten, wie sich die Lage entwickelt. Die Omikron-Variante kann alles auf den Kopf stellen.“

Bereits am Donnerstag hatten Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) und Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) unabhängig voneinander die Kehrtwende bei 2G plus angekündigt. „Wir müssen in der Koalition in Hannover darüber reden, ob es richtig ist, dass geboosterte Menschen auch noch einen aktuellen Test beibringen müssen“, sagte Weil nach der Bund-Länder-Konferenz am Abend.

„Wenn doppelt und dreifach Geimpfte gemeinsam mit Impfmuffeln bei Kälte in der Schlange stehen, ist das nicht Ausdruck einer effektiven Pandemiebewältigung“, ergänzte Althusmann. „Damit schwindet die Akzeptanz der ergriffenen Maßnahmen, gleichzeitig steigen die vermeidbaren Schäden für die von 2G plus betroffenen Branchen.“

Lange Schlangen vor Teststationen

Nach der 2G-plus-Regelung, die seit 1. Dezember gilt, müssen auch Geimpfte und Genesene an vielen Orten in Niedersachsen einen negativen Test vorlegen. Das führte vielerorts zu langen Schlangen vor den Teststationen und viel Unmut in der Bevölkerung. In Niedersachsen sind inzwischen etwa eine Million Menschen mit einer Auffrischungsimpfung ausgestattet, also zum dritten Mal geimpft.

Bund und Länder beschlossen indes am Donnerstag eine Reihe von Maßnahmen mit Folgen für Millionen Bürger, um die Virusausbreitung zu bremsen. Ungeimpften wird im Weihnachtsgeschäft der Zutritt zu den meisten Läden verwehrt. Die 2G-Regel greift jetzt bundesweit neben Gaststätten, Kinos und Theatern auch für den Einzelhandel. Zugang haben nur noch Geimpfte und Genesene, ausgenommen sind Läden des täglichen Bedarfs wie Supermärkte, Drogerien, Apotheken.

Von Michael B. Berger, Bärbel Hilbig