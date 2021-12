Bootsunfall auf der Ostsee vorgetäuscht: BGH hebt Freisprüche auf

Leipzig/Schwarmstedt

Ein Versicherungsbetrüger, der sich nach einem vorgetäuschten Bootsunfall auf dem Dachboden seiner Mutter in Schwarmstedt versteckt hielt, muss sich erneut vor Gericht verantworten. Der Bundesgerichtshof (BGH) in Leipzig hat mehrere Freisprüche im Zusammenhang mit seinen Taten aufgehoben. Das Landgericht Kiel habe nicht geprüft, ob der angeklagte Sachverhalt unter Gesichtspunkten wie der Verabredung zum Verbrechen des gewerbs- und bandenmäßigen Betruges strafbar gewesen ist, teilte ein BGH-Sprecher mit. „Weil auch die Feststellungen insoweit aufgehoben werden mussten, bedarf die Sache neuer Entscheidung.“

Hinter Kisten auf Dachboden entdeckt

Nach den Feststellungen des Landgerichts hat der 53-Jährige mithilfe seiner Frau und seiner 86 Jahre alten Mutter im Oktober 2019 versucht, seinen Tod in der Ostsee vorzutäuschen und so Lebensversicherungen in Höhe von 4,1 Millionen Euro zu erlangen. Anschließend versteckte er sich auf dem Dachboden der Mutter im Heidekreis, wo ihn die Polizei sieben Monate nach seinem Verschwinden im Mai 2020 hinter Kisten auf dem Dachboden ausfindig machte.

Zur Auszahlung der Versicherungssummen kam es nicht. Das Kieler Gericht hat darauf im Februar 2021 seine Freisprüche gestützt. Es sprach das angeklagte Ehepaar in nur einem von 14 vorgeworfenen Fällen des versuchten Versicherungsbetrugs schuldig. Den 53-Jährigen verurteilte das Gericht zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und neun Monaten, seine Frau zu einem Jahr. Anders als im Verurteilungsfall gingen die Angeklagten in den Freispruchsfällen davon aus, dass zum Erlangen der Versicherungssumme noch die Vorlage einer Sterbeurkunde nötig war.

Von Gabriele Schulte