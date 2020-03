Die Nordseeinsel Borkum hat 5300 Einwohner und etwa 20.000 Betten in Hotels, Kliniken und vor allem in Ferienwohnungen (14.500). Das Tourismusbüro zählt etwa 300.000 Anreisen jährlich und 2,5 Millionen Übernachtungen. An einem Tag in der Hochsaison bevölkern rund 30.000 Menschen das Eiland. Die Insel erwirtschaftet mit dem Tourismus einen Bruttoumsatz von rund 20 Millionen Euro pro Jahr.

Borkum liegt etwa 30 Kilometer von der Küste entfernt, die Fahrt von Emden dauert rund zwei Stunden. Da die Insel stets vollständig von Nordseewasser umgeben ist, wirbt sie mit ihrem ganzjährigen Hochseeklima: wenig Pollen, viel Jod.