Bramsche

Ein Feuer hat am Mittwoch in Bramsche bei Osnabrück einen Schweinestall zerstört. Nach Angaben eines Polizeisprechers stand bereits zum Zeitpunkt der Alarmierung der Feuerwehr am Vormittag das Dach des Stalles in Flammen. Das Dach sei wenig später eingestürzt.

In dem Stall waren seinen Angaben zufolge 1500 Tiere untergebracht. Es seien Tiere ums Leben gekommen, wie viele sei aber zunächst nicht bekannt gewesen. Mit einem Großaufgebot versuchte die Feuerwehr am Mittag, das Feuer unter Kontrolle zu bringen.

Zeitweise sei der dichte Rauch über die benachbarte Autobahn 1 gezogen, hieß es.

Von RND/dpa/Elmar Stephan