Bramsche

Ein 34-jähriger Mann soll in seiner Wohnung in Bramsche (Kreis Osnabrück) einen Freund getötet haben. Der Verdächtige kam am Montag auf ein Polizeikommissariat und berichtete den Beamten von einem leblosen Mann in seiner Wohnung. Es sei bereits am Sonntagabend zu der tödlichen Auseinandersetzung gekommen, sagte der 34-Jährige. Er wurde vorläufig festgenommen und ein Rechtsbeistand wurde eingeschaltet, wie die Polizeiinspektion Osnabrück mitteilte.

Der Tote, den die Beamten in der Wohnung fanden, sollte noch am Montagabend obduziert werden. Die Ermittlungen zu den Hintergründen und zur Identität des mutmaßlich 27-jährigen Opfers dauerten an, berichtete die Polizei weiter.

Von RND/lni