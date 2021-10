Rinteln

Die Feuerwehr in Rinteln (Landkreis Schaumburg) hat am Samstagabend drei Menschen und eine Katze aus einem brennenden Mehrfamilienhaus gerettet. Das Feuer brach aus zunächst ungeklärter Ursache in dem Gebäude aus, wie ein Polizeisprecher am Sonntag sagte.

Bei seinem Eintreffen habe eine Wohnung im ersten Obergeschoss bereits in Vollbrand gestanden, berichtet Einsatzleiter Thomas Blaue. Flammen schlugen schon aus mehreren Fenstern, das Feuer hatte sich ebenfalls zum Dachgeschoss durchgefressen.

Seniorin mit Katze auf Balkon

Vom Balkon schrie eine Frau um Hilfe. Sie hatte sich aus ihrer brennenden Wohnung auf den Balkon gerettet. Auch ihre Katze hatte die Seniorin mit ins Freie mitgenommen.

Die Feuerwehr löscht einen Brand in einem Mehrfamilienhaus in Rinteln. Quelle: Tobias Landmann

Über eine Steckleiter kletterten Feuerwehrleute rasch zu ihr hinauf und konnten sie retten. Zur weiteren Beobachtung kam sie eine Klinik. Die Katze blieb unverletzt und ist derzeit in einem Tierheim untergebracht.

Das Haus ist nicht mehr bewohnbar. Zwei weitere Bewohner des Mehrfamilienhauses – ein Ehepaar – blieben unverletzt. Sie kamen in einem Hotel unter.

Von Tobias Landmann/SN/dpa/RND