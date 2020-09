Einbeck

„Retten, löschen, bergen, schützen“ – das sind die wichtigsten Aufgaben der Feuerwehr. Die Wehren im Raum Einbeck müssen derzeit jedoch ungewöhnlich viel Zeit für andere Tätigkeiten aufbringen: „Waschen, prüfen, trocknen“ ist zur Daueraufgabe in den feuerwehrtechnischen Zentralen des Kreisfeuerwehrverbandes Northeim geworden. Grund sind die vielen Brandstiftungen, die die Menschen rund um Einbeck seit Anfang Juli regelmäßig in Atem halten. Allein in der vergangenen Woche mussten sie zu fünf Bränden ausrücken – am Montag brannte es dann erneut.

Am Montag brennt es schon wieder

Wieder standen Strohballen in Flammen: Nach einigen Tagen Ruhe wurden die Einsatzkräfte am Montag zu einem Feuer auf einem Feld in Negenborn gerufen. Wie bei dem Brand zwischen Ippensen und Greene (hier im Bild) sieht die Polizei einen Zusammenhang zu der Brandserie, die seit Juli anhält. Quelle: Konstantin Mennecke/Kreisfeuerwehr

Nach Angaben der Polizei in Northeim standen diesmal mindestens 40 Rundballen auf einem Feld in Negenborn in Flammen. Rund 100 Einsatzkräfte der Feuerwehren der Stadt Einbeck, des Technischen Hilfswerks ( THW) und des Rettungsdienstes sowie der Polizei wurden zu dem Brand in der Gemarkung zwischen Einbeck und Holzminden gerufen. „Wir gehen von einem Zusammenhang mit der Brandserie im Bereich der Stadt Einbeck aus“, erklärte eine Polizeisprecherin. Die Sonderkommission habe bereits die Ermittlungen dazu aufgenommen.

„Für die Feuerwehrleute ist dieser Dauerstress eine enorme Belastung“: Ein kurzer Moment der Ruhe für einige Einsatzkräfte beim Brand eines leer stehenden Wohnhauses in Einbeck. Insgesamt mussten hier 250 Feuerwehrleute ausrücken. Quelle: Archiv

So geht das nun schon seit Wochen. Nach Angaben der Polizei gab es seit Anfang Juli allein im Raum Einbeck 24 Feuer, die durch Brandstiftung entstanden seien. Der Schaden summiere sich auf etwa 2 Millionen Euro. „Für die Feuerwehrleute ist dieser Dauerstress eine enorme Belastung“, sagt Einbecks Stadtbrandmeister Lars Lachstätter. „Seit Beginn der Brandserie hat man eigentlich keinen ruhigen Abend mehr, weil man immer unter Strom steht.“ Nicht nur die psychische Belastung sei hoch, meint auch Feuerwehr-Vize Sascha Böker: „Ich krieg den Muskelkater aus den Beinen schon gar nicht mehr weg.“

Nicht nur die Feuerwehrleute rotieren

Angehörige der Kreisfeuerwehr Northeim bringen die Schläuche nach Einbeck zurück, die sie nach den jüngsten Brandeinsätzen in ihrer feuerwehrtechnischen Zentrale getrocknet haben. Einbecks Stadtbrandmeister Lars Lachstätter packt mit an, um die Schläuche ins Gebäude zu bringen. Quelle: Heidi Niemann

Nicht nur das Löschen, auch die Nachbereitung kostet viel Zeit und Kraft. Nach jedem Einsatz müssen die Brandbekämpfer die Atemschutzgeräte wieder einsatzbereit machen, Schläuche reinigen, trocknen und auf eventuelle Schäden überprüfen und jede Menge Schutzanzüge waschen. Nicht nur die Feuerwehrleute, auch die Waschmaschinen rotieren.

Tage wie der vergangene Mittwoch sind seit Wochen keine Seltenheit. Da haben die Wehren besonders viel Schlauchmaterial gebraucht. Morgens um 9 Uhr brannte es an zwei Stellen gleichzeitig. In der Nähe von Stöckheim sowie zwischen den Ortschaften Ippensen und Greene standen zwei große Strohballenlager in Flammen.

Immer wieder Brandstiftungen

„Einen Schlauch zu trocknen dauert sieben bis zehn Minuten“: Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr in Lüthorst bereiten auf dem Gelände der feuerwehrtechnischen Zentrale in Einbeck ihr Material auf den nächsten Einsatz vor. Quelle: Heidi Niemann

Während die Löscharbeiten noch im Gange waren, bemerkten die Rettungskräfte einen Feuerschein. Am Rande der Einbecker Ortschaft Erzhausen brannte ein drittes Strohballenlager, sodass die Wehren auch noch dorthin ausrücken mussten. Die Polizei geht auch hier von Brandstiftung aus. Wer immer die Feuer gelegt hat, hat es den Feuerwehrleuten schwer gemacht: Aufgrund der Lagen mussten sie das Löschwasser über eine sehr lange Wegstrecke befördern.

„Bei dem Brand bei Greene mussten wir mehr als 5000 Meter Schläuche legen“, erzählt Einbecks stellvertretender Stadtbrandmeister Sascha Böker. Böker war bei dem Einsatz dabei, am Tag darauf kümmert er sich mit weiteren Helfern in der feuerwehrtechnischen Zentrale in Einbeck darum, dass alles Material schnellstmöglich wieder einsatzbereit ist.

Sieben bis zehn Minuten braucht ein Schlauch zum trocknen

Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr in Lüthorst reinigen auf dem Gelände der feuerwehrtechnischen Zentrale in Einbeck ihr Löschgruppenfahrzeug und füllen die Schläuche wieder auf. Quelle: Heidi Niemann

Da diesmal die Feuerwehrzentralen in Bad Gandersheim und Northeim den Großteil der Schläuche übernommen haben, müssen die Einbecker ihre Trocknungsmaschine nicht wie sonst im Dauerbetrieb laufen lassen. „Einen Schlauch zu trocknen dauert sieben bis zehn Minuten“, erklärt Böker.

Zu tun gibt es trotzdem mehr als genug. Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr Lüthorst kommen vorbei, um ihr Schlauchmaterial aufzufüllen und ihr Fahrzeug zu waschen. Die Ortswehr des kleinen Dorfes am Solling hat vor kurzem vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz als eine von bundesweit rund 300 Wehren ein speziell für den Katastrophenschutz konzipiertes Löschgruppenfahrzeug bekommen. Es verfügt neben allen üblichen Gerätschaften über einen großen Löschmittelbehälter mit 1000 Liter Inhalt. Außerdem ist es geländegängig, sodass es sich auch zur Waldbrandbekämpfung einsetzen lässt. Am Mittwoch wurde es eingesetzt, um die gewaltigen Berge von brennenden Strohballen zu löschen.

„Wir kriegen den“

Einbecks stellvertretender Stadtbrandmeister Sascha Böker schiebt einen Wagen mit getrockneten Schläuchen in das Gebäude der feuerwehrtechnischen Zentrale in Einbeck. Quelle: Heidi Niemann

Obwohl die freiwilligen Helfer nahe am Ende ihrer Kräfte seien, sei die Motivation weiterhin groß, sagt Böker. „Wir kriegen den, der gewinnt nicht“, heiße es immer wieder unter den Feuerwehrleuten. Stadtbrandmeister Lachstätter rätselt über das Motiv: „Warum macht er das? Was hat er gegen uns?“ Auch die Polizei hat bislang mehr Fragen als Antworten: Ist es immer derselbe Täter oder dieselbe Täterin? Stecken mehrere Menschen dahinter? All dies ist völlig unklar.

Sascha Böker kann den vielen Einsätzen aber auch etwas Positives abgewinnen: „Das hat uns ganz schön zusammengeschweißt.“ Dies sei nicht nur innerhalb der Feuerwehr zu beobachten, sondern auch im Zusammenspiel mit den anderen Hilfsorganisationen wie dem Technischen Hilfswerk, dem Deutschen Roten Kreuz oder den Johannitern. Auch Northeims Kreisbrandmeister Marko de Klein ist voll des Lobes über die gute Kooperation.

Neues Gesetz hilft

Hierbei habe sich ein neues THW-Gesetz, das der Bundestag erst vor wenigen Wochen verabschiedet habe, als sehr hilfreich erwiesen. Bislang habe man für THW-Einsätze Rechnungen schreiben und die Kostenübernahme abklären müssen, jetzt könnten die Helfer kostenfrei angefordert werden. „Das hilft uns in der aktuellen Brandserie massiv.“ Das Technische Hilfswerk ( THW) unterstütze die Wehren nicht nur mit schwerem Gerät wie Rad- und Teleskopladern, sondern auch beim Wassertransport und der Ausleuchtung der Einsatzstellen.

Die Einbecker Feuerwehrleute bekommen auch von anderen Stellen viel Anerkennung und Unterstützung. Geschäfts- und Privatleute hätten beispielsweise Getränke und Verpflegung gespendet, sagt Stadtbrandmeister Lachstätter. Neulich kamen Eltern mit Kindern vorbei, um Großpackungen mit Müsliriegeln abzugeben – damit die Feuerwehrleute bei Kräften bleiben.

