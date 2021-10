Brauchen die Juden in Niedersachsen mehr Schutz? 

Wenn man die jüngsten Meldungen liest, kann man den Eindruck haben, der Antisemitismus bei uns ist unausrottbar, ja ist sogar in letzter Zeit gewachsen. Ist dem so?

Rebecca Seidler: Ich glaube nicht, dass er gewachsen ist. In Deutschland und Europa hat er eine historische Kontinuität bis hin zum Exzess in Deutschland, bis hin zu Auschwitz und der Shoa. Aber der Antisemitismus wird in jüngster Zeit bei uns sichtbarer durch die sozialen Medien, wo Verschwörungserzählungen und antisemitisches Denken ganz unverblümt herausgehauen werden. Die sozialen Medien wirken wie Brandbeschleuniger. Der schlummernde Antisemitismus wird sichtbarer und zum Teil salonfähiger. Das hat man in der Corona-Zeit gesehen, wo ganz verschiedene Milieus auf die Straße gingen und ihr kleinster gemeinsamer Nenner antisemitische Verschwörungserzählungen waren.

Aber handelt es sich bei diesen Verschwörungserzählern und Corona-Leugnern nicht auch um Spinner, die man einfach abtun sollte und denen man nicht noch ein großes Podium geben sollte, indem man über sie berichtet und sie so größer macht, als sie eigentlich sind?

Michael Fürst: Das ist ja das Diabolische an der Rezeption. Das Problem scheint mir heute, dass die Leute sich namentlich nennen lassen und gar keine Scham mehr empfinden für das, was sie äußern. Früher wurde so etwas unter der Decke gehalten, heute tritt der Antisemitismus, der schon immer da war, ganz offen und unverblümt auf. Das ist neu, da bin ich mir mit Rebecca Seidler völlig einig. Wir feiern, nein feiern ist eigentlich das falsche Wort – wir gedenken gerade 1700 Jahre Judentum in unseren Gefilden. Feiern ist wirklich das falsche Wort, weil es in den 1700 Jahren so viel niederträchtiges Gedankengut gegeben hat, dass einem zum Feiern nun wirklich nicht zu Mute ist.

Rebecca Seidler: Aber feiern können wir, Michael, schon. Und zwar unsere Widerstandsfähigkeit, unsere Resilienz. Dass wir uns trotz der sehr, sehr harten Zeiten nicht unterkriegen lassen. Dass wir immer noch da sind. Das ist ein Grund zum Feiern.

Michael Fürst: Ja, Rebecca, das können wir wirklich feiern. Dass wir es ausgehalten haben, dass wir es ausgehalten haben trotz der Demütigungen und Niederlagen und Konversionen. Wer Offizier werden wollte, musste dem Judentum abschwören, wer bestimmte Berufe ergreifen wollte oder Beamter werden wollte, musste zum Christentum übertreten. Wir haben auch nach Auschwitz uns nicht vertreiben lassen. Trotz des Antisemitismus.

Die Folgen des Attentats von Halle

Als ich eben das Gemeindezentrum betrat, musste ich an einem Polizeiwagen vorbei. Ist dies Ausdruck einer noch immer fragilen Situation?

Ein Streifenwagen steht vor dem Gebäude der jüdischen Gemeinde in der Haeckelstraße Quelle: Tim Schaarschmidt

Michael Fürst: Nein, das ist eine Folge des Attentats in Halle. Aber ich sage ganz offen, dass ich das grundsätzlich gar nicht gut finde. Wir, die traditionelle Gemeinde haben ganz klar gesagt, dass wir offen nach außen bleiben wollen. Gewiss, ein paar Sicherheitsmaßnahmen sind notwendig, aber wir brauchen keinen permanenten Objektschutz. Der entspringt mehr den Überlegungen der Polizei. Zu manchen Gelegenheiten braucht man Personen-, aber keinen Objektschutz. Ich halte einen permanenten Objektschutz an jedem Gebäude, wo hier und da mal Veranstaltungen mit jüdischen Themen stattfinden, für nicht notwendig.

Rebecca Seidler: Da muss ich widersprechen. Wir haben uns diese Sicherheitsmaßnahmen nicht ausgedacht. Sie beruhen auf konkreten Sicherheitskonzepten des Landeskriminalamtes, das gesagt hat, dass Barrieren aufgestellt werden müssen. Das ist eine Konsequenz des Attentats von Halle, dass unsere Gebäude ertüchtigt werden, damit man sie nicht einfach stürmen kann. Das Türen und Fenster verstärkt werden. Und auch ein Polizeiwagen kann eine sichtbare Barriere sein: Bis hierhin und nicht weiter. Das gibt unseren Gemeindegliedern Sicherheit und schafft auch eine klare Hemmschwelle.

Pöbeleien in der Straßenbahn

Haben Sie in Ihren Gemeinden, in Ihren Versammlungshäusern und Synagogen schon Übergriffe erlebt?

Michael Fürst: Nein. Da gab es in Niedersachsen keine Vorkommnisse.

Rebecca Seidler: Aber unsere Gemeindemitglieder haben das sehr wohl schon erfahren. Außerhalb der Gemeinde. Nur ein Beispiel: Ein weibliches Gemeindemitglied fährt in der Straßenbahn und trägt einen sichtbaren Davidstern. Sie wird in der Straßenbahn von zwei Männern als Jüdin angepöbelt, alle anderen Fahrgäste gucken weg. Und als sie herausgeht, um sich der Situation zu entziehen, kommt ein Mann und sagt zu ihr: Gut, Sie haben sich ja schön verteidigt. Aber das hilft ihr gar nicht. Nötig wäre die Zivilcourage anderer gewesen, die ihr in der Straßenbahn nicht beigestanden haben. Darauf kommt es an.

Michael Fürst: Da stimme ich dir zu. Aber wir haben in den Gemeinden keine konkrete Bedrohungslage.

Rebecca Seidler: Wir bekommen üble Zuschriften, nicht wenige. Im Mai wurde uns ein Brandanschlag angedroht. Das ist bedrohlich. Und das muss man benennen.

Michael Fürst: Üble Zuschriften bekommen wir zeitweise auch. Aber es gibt überall Verrückte. Damit muss man leben. Was ich meinen liberalen Mitbewerbern vorwerfe, ist, dass das ständige Reden von der Bedrohung unseren jüdischen Gemeindemitgliedern selbst Angst machen kann.

Wer soll für die Sicherheit aufkommen?

Im Landtag wird gerade unter den Fraktionen diskutiert, wie man mit den Sicherheitsmaßnahmen verfährt, die nach dem Attentat von Halle nötig erscheinen. In den bisherigen Zahlungen, die das Land den jüdischen Gemeinschaften für ihre Arbeit zur Verfügung stellte, kamen diese gar nicht vor.

Michael Fürst: Und das halten wir für ein großes Problem. Wir hoffen, dass die Landtagsfraktionen bei ihren Haushaltsberatungen hier noch entscheidend nachbessern.

Rebecca Seidler: Das erwarten wir, denn die Sicherheitsmaßnahmen sind schon erforderlich und die Polizei hat das in Gutachten auch festgehalten. In dieser Frage sind wir uns völlig einig. Aus den normalen Zuwendungen, die uns aus dem Staatsvertrag mit dem Land zustehen, könnten wir solche baulichen Veränderungen nicht bezahlen. Trotz erhöhter Sicherheit wollen auch wir und unsere liberale Synagoge und die anderen Einrichtungen ein offenes Haus bleiben.

Tut man zu viel des Guten?

Was können Sie tun, um den Antisemitismus in den Köpfen zu bekämpfen?

Rebecca Seidler: Die Mehrheitsgesellschaft muss sich schon überlegen, was sie gegen Antisemitismus unternimmt. Aber Ihre Frage geht wohl in die Richtung, was wir tun können. Die Antwort heißt: Aufklären, zeigen, was ist. Die meisten haben doch leider gar keine Ahnung, was Judentum eigentlich ist. Die meisten Antisemiten sind realen Jüdinnen und Juden meist gar nicht begegnet und lassen sich von Fremdbildern und Vorurteilen bestimmen, die nichts mit unserem Leben zu tun haben. Was uns als junge Juden manchmal wirklich nervt, ist die Tatsache, dass wir auf die Shoah oder den Antisemitismus reduziert werden.

Michael Fürst: An dieser Blickverengung habt ihr manchmal aber auch etwas schuld, weil ihr immer wieder den Blick auf den Antisemitismus lenkt...

Rebecca Seidler: Wir benennen ihn und das ist auch bitter notwendig. Wir dokumentieren, melden und analysieren antisemitische Vorfälle, um präventiv zu wirken.

Michael Fürst: Mir ist das zu viel des Guten. Ich habe nichts gegen das Benennen. Aber wir unterscheiden uns in der Frage, wie oft wir Alarm schlagen. Ich habe in der Frage, wie stark sind wir gefährdet, eine etwas andere Ansicht als Rebecca.

Rebecca Seidler: Mir geht es nicht um Alarmismus, sondern mein Anspruch ist Aufklärungsarbeit. Ich höre in Gesprächen oft: „Antisemitismus in Deutschland – das kann ich mir gar nicht vorstellen.“ Aber Antisemitismus ist alltäglich und findet meist in Räumen statt, wo gar keine Jüdinnen und Juden sind. Ich wünsche mir, wenn in solchen Räumen blöde Witze über die Juden gemacht werden, dass künftig dann jemand aufsteht und sagt: Stopp. Das ist antisemitisch. Es geht uns um die Mehrheitsgesellschaft.

Was ist beispielsweise eine versteckt antisemitische Bemerkung?

Michael Fürst: Ignatz Bubis, der große verstorbene Präsident des Zentralrats hat einmal gesagt, er werde sehr hellhörig, wenn er als jüdischer Immobilienunternehmer vorgestellt werde und nicht als Immobilienunternehmer. Ich werde hellhörig, wenn jemand sagt: Michael Fürst ist Rechtsanwalt, ein jüdischer Rechtsanwalt. Da sagen manche, die Juden waren immer gute Anwälte – doch diese Hochachtung kann zwiespältig sein. Passt auf: Der Anwalt ist ein Schlitzohr.

Rebecca Seidler: Genau, da schwingt schnell etwas Merkwürdiges mit. Es spielt doch überhaupt keine Rolle, welche Religionszugehörigkeit jemand hat. Es können auch in manchen Lobgesängen, wie sie in Veranstaltungen zu 1700 Jahre Judentum gesungen werden, merkwürdige Denkmodelle mitschwingen. Etwa wenn so stark betont wird, dass die Juden schon immer große Denker, große Musiker und Erfinder waren. Wenn es also eine übertriebene Idealisierung des Judentums gibt. Auch nicht so ganz große Denker haben ein Existenzrecht. Selbst wenn wir alle strunzdumm wären, dürfen wir hier leben.

Verdächtige Lobgesänge

Michael Fürst: Ich erinnere mich an die Verabschiedung eines höchst kenntnisreichen und kompetenten Kulturstaatssekretärs in Hannover, der als SPD-Mann von einer CDU-Regierung erst übernommen und dann plötzlich entlassen wurde. Der wurde bei seiner Abschiedsfeier in den höchsten Tönen gelobt, trat ans Podium und sagte: Alles gut und schön. Aber warum haben Sie mich entlassen? Im Auditorium herrschte peinliches Schweigen. Will sagen: Wir müssen aufpassen, wenn wir so überschwänglich als Juden gelobt werden. Wenn wir gute oder schlechte Mitglieder der Gesellschaft sind, sind wir gute oder schlechte. Und sonst gar nichts.

Michael Fürst (74) ist seit 1980 Präsident des Landesverbandes der traditionellen Jüdischen Gemeinden in Niedersachsen. Der Jurist und Anwalt ist in Hannover geboren und hat zwei erwachsene Töchter. Dr. Rebecca Seidler (41) ist seit eineinhalb Jahren Vorsitzende der Liberalen Jüdischen Gemeinde in Hannover. Die Unternehmensberaterin und Dozentin ist verheiratet und hat zwei Söhne. Sie ist auch Antisemitismusbeauftragte ihres Landesverbandes. Zu den sieben liberalen jüdischen Gemeinden in Niedersachsen zählen 1230 Mitglieder, von denen die Gemeinde in Hannover mit 780 Mitgliedern die bekannteste ist. Sie entstand in den Neunzigerjahren des vergangenen Jahrhunderts durch Abspaltung von den früheren Einheitsgemeinden. Das Reformjudentum betont stärker die Ethik gegenüber religiösen Ritualen und die Gleichstellung von Mann und Frau in religiösen Angelegenheiten. So kommen auch Rabbinerinnen zum Einsatz. Zwölf Gemeinden in Niedersachsen gehören zum eher traditionellen Landesverband von Michael Fürst, zu dem auch die Synagoge an der Haeckel-Straße in Hannover zählt. Mit 4200 Mitgliedern ist die traditionelle Gemeinde in Hannover die größte in Niedersachsen. In ihr sind zahlreiche Mitglieder tätig, die aus den Gebieten der ehemaligen Sowjetunion stammen.

Zurück zu den jüdischen Gemeinden. Die Kirchen schrumpfen. Wie sieht es in den jüdischen Gemeinden aus?

Michael Fürst: Wir halten uns stabil, wir werden nicht weniger und werden nicht mehr. In Niedersachsen leben etwa 15.000 Juden, die wir vertreten. In unseren beiden Verbänden haben wir 7741 Mitglieder. Dann gibt es noch den Verein Chabad, der nur zehn Mitglieder in Hannover hat.

Rebecca Seidler: Wir sind, was die Zahlen betrifft, die Minderheit unter den Minderheiten. Als Jüdin oder Jude ist man, egal ob im Job oder im Verein, immer Einzelkämpfer. Das muss man sich klarmachen. Und dennoch engagieren wir uns stark für die Gesellschaft und auch in den Gemeinden selbst.

Michael Fürst: Aber unsere politische Bedeutung ist weit höher als die Prozentzahl in der Bevölkerung. Wir werden bei vielen Fragen gehört, und das ist gut so. Wir sind der Lackmustest für die Politische Entwicklung.

Rebecca Seidler: Das sehe ich genauso.

Von Michael B. Berger