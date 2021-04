Groß Gleidingen

Drei Jugendliche (14, 14, 17) und ein Kind (13) lösten am Freitag einen Hubschraubereinsatz der Bundespolizei aus. Sie hatten sich an den Gleisen zwischen Groß Gleidingen und Timmerlah bei Vechelde (Kreis Peine) zwischen Hannover und Braunschweig aufgehalten, als die Bundespolizei von der Notfallleitstelle der Bahn informiert wurde. Die Strecke wurde aus Sicherheitsgründen sofort gesperrt, heißt es von der Bundespolizei Hannover.

Als die Kinder den Hubschrauber und den Streifenwagen bemerkten, flohen drei von ihnen über die Gleise. „Ein Junge wurde von der Streife gestellt, zwei weitere von der Hubschrauberbesetzung. Die landete kurzentschlossen auf dem Feld und übergab die beiden Jungs der Streife“, heißt es in der Mitteilung. Der vierte Junge wurde nach erneuter Landung von der Bundespolizei aufgegriffen.

Ermittlungen dauern an

„Ob sich die Jugendlichen auf den Gleisen oder in unmittelbarer Nähe aufgehalten haben, wird derzeit ermittelt“, so ein Sprecher der Bundespolizei. Zwei der Jugendlichen hatten angegeben, Fotos machen zu wollen. „Die Ermittlungen dauern an, der Lokführer wird noch befragt“, teilt der Bundespolizei-Sprecher mit.

Der Hubschraubereinsatz habe zahlreiche Zuschauer angelockt. Die Bundespolizei warnt vor dem Aufenthalt im Gleisbereich. „Eltern sollten mit ihren Kindern über die Gefahren reden. Schnell kann auch ein Polizeieinsatz zusätzlich unangenehm werden, weil er gegebenenfalls in Rechnung gestellt wird“, heißt es in der Mitteilung. Eine Flugstunde des Eurocopter 135 aus Gifhorn koste 588 Euro. Pilot und Bordtechniker seien ausgebildete Polizisten, die auch selbst polizeiliche Maßnahmen ergreifen.

