Braunschweig

Ein sechsjähriges Mädchen und ihr Kater auf einem Baum haben in Braunschweig einen Einsatz der Feuerwehr ausgelöst. Wie die Feuerwehr mitteilte, war das Mädchen am Mittwochabend ihrem jungen Kater hinterhergestiegen, der sich nicht wieder vom Baum herabzuklettern traute. Dabei stieg sie selbst so hoch, dass ihre Eltern in Angst gerieten und die Feuerwehr alarmierten. Als die Retter eintrafen, hatte sich das Kind allerdings schon selbst aus seiner misslichen Lage befreit und war bis auf Schürfwunden unverletzt. Der Kater wurde schließlich mit Katzenfutter wieder auf den Boden gelockt.

Von RND/lni