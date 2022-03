Bremen

Anja Hasler hält sich eigentlich lieber im Hintergrund. Dabei hat die Historikerin mit wenigen anderen so etwas wie Basisarbeit geleistet – dank Ihrer Forschungen ist ein Kapitel der jüngeren europäischen Geschichte ein Stück mehr erhellt worden: das der sogenannten Rotspanier. Die Bezeichnung stammt von den Nazis. Im Gegensatz zu vielen Gräueltaten in Osteuropa ist die Geschichte der Rotspanier in den Jahrzehnten nach 1945 fast völlig aus dem Blick der breiten Öffentlichkeit geraten. Deshalb haben sich Wissenschaftler wie Hasler sowie die beiden Historiker Peter Gaida und Antonio Muñoz Sánchez zum Ziel gesetzt, dieses Kapitel der jüngeren europäischen Geschichte ins öffentliche Bewusstsein zu bringen – vor allem in Spanien.

Hierzu haben Gaida und Muñoz Sánchez unter anderem die dreisprachige Ausstellung „Rotspanier“ erarbeitet. Diese war bereits in mehreren Städten zu sehen – unter anderem in Berlin. Derzeit und noch bis zum 6. März gastiert sie im Bremer „Denkort Bunker Valentin“. Weitere Stationen in diesem Jahr sind Brest und Barcelona.

140.000 Menschen flohen vor Francos faschistischen Truppen

Denn bei den „Rotspanieren“ handelt es sich um rund 140.000 republikanische Flüchtlinge, die 1939 nach dem Sieg der Faschisten im spanischen Bürgerkrieg nach Frankreich geflüchtet waren. Doch zur Ruhe kamen sie nicht, denn es begann eine siebenjährige Odyssee durch die Konzentrations- und Arbeitslager im von den Nazis besetzten Europa.

Im Jahr 1944 führten die Nazis gefangengenommene Mitglieder des französischen Widerstands vor. Die größte ausländische Gruppe waren spanische Bürgerkriegsflüchtlinge. Quelle: Ulf Buschmann

Dass heute so wenig über das Schicksal dieser Menschen bekannt ist, liegt laut Hasler daran, dass es sich bei den spanischen Bürgerkriegsflüchtlingen um eine relativ kleine Gruppe handelte. Beispielsweise seien im Jahr 1944 rund 500 Männer ins Konzentrationslager (KZ) Neuengamme deportiert worden. „Darüber wissen wir so gut wie nichts. Ihre Spuren verlieren sich in den zahlreichen Außenlagern des KZ Neuengamme“, sagt die Historikerin. Gut erforscht hingegen ist die Geschichte der 7220 Bürgerkriegsflüchtlinge, die ins KZ Mauthausen deportiert wurden.

Nahezu unbekannt ist das Thema vor allem in dem Land, aus dem die Betroffenen geflohen waren: in Spanien. Dies erklärt Muñoz Sánchez, der zurzeit an der Universität Lissabon tätig ist. Ihm zufolge gehören zur Geschichte des Landes nicht nur die 140.000 nach Frankreich geflohenen Anhänger der Republikaner. In Wirklichkeit sei ihre Zahl viel höher – Muñoz Sánchez spricht von bis zu 300.000 Menschen. Sie seien allerdings nach Amerika gegangen und zum Beispiel „in Mexiko sehr gut aufgenommen“ worden.

Ausstellung ist in diesem Jahr auch in Barcelona zu sehen

Auf einen Zeitenwechsel in seinem Heimatland hofft der Wissenschaftler, wenn die „Rotspanier“-Ausstellung vom 26. Mai bis zum 16. Oktober im „Museu de L‚Hospitalet“ in Barcelona zu sehen ist. Muñoz Sánchez und Gaida sind die beiden Kuratoren. Gaida hat unter anderem für seine Dissertation über die „Rotspanier“ geforscht.

Am 6. Mai 1945 befreiten die Amerikaner das KZ Mauthausen. Dorthin waren 7.220 spanische Bürgerkriegsflüchtlinge gekommen. Quelle: Ulf Buschmann

Dass die Ausstellung in Spanien zu so einem Umdenken führen wird, glaubt Muñoz Sánchez. Doch dass es indes schnell gehen wird, darüber macht er sich keine Illusionen: „Das ist ein langer Prozess.“ Treibende Kraft ist nach seinen Worten die Zivilgesellschaft, und das seit 20 Jahren. Die Politik hingegen sei beim Thema Vergangenheitsbewältigung eher halbherzig dabei. Das betreffe nicht nur die republikanischen Bürgerkriegsflüchtlinge. Immerhin ist sich Muñoz Sánchez sicher: „Mit dieser Ausstellung haben wir ein Schweigen gebrochen.“

Schwierige Quellenlage

Gaida und Hasler blicken auch über Spanien hinaus. Seit mehr als 30 Jahren werde zwar über die Verbrechen der Nazis in Mittel- und Osteuropa intensiv geforscht, meint Gaida, aber: „Wir wissen sehr viel weniger über die besetzten Westgebiete.“ Ähnliche Erfahrungen hat Hasler gemacht. Ihr Schluss: „Die Quellenlage ist schwierig.“ Einer der Gründe dafür dürfte laut Gaida und Hasler sein, dass die Rotspanier von Frankreich nie als Kriegsopfer anerkannt wurden. Stattdessen nahmen sie die französische Staatsbürgerschaft an.

Anders in der Bundesrepublik: Nach einem jahrelangen Prozess urteilte das Oberlandesgericht Köln 1968, dass den Bürgerkriegsflüchtlingen der Opferstatus zuzusprechen ist und sie somit Anspruch auf eine Entschädigung hätten. Das juristische Tauziehen endete indes auch erst 1972.

Info: Die Ausstellung ist noch bis zum 6. März im Bremer Bunker Valentin am Rekumer Siel jeweils Dienstag bis Freitag und Sonntag von 10 bis 16 Uhr zu sehen. Der Eintritt ist frei. Es gelten aktuelle Zugangs- und Hygienebestimmungen.

Von Ulf Buschmann