Bremen: Maskierte Männer überfallen Seniorin in ihrer Wohnung

Bremen

Zwei maskierte Männer haben eine 76-jährige Frau in ihrer Wohnung in Bremen überfallen und verletzt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, klingelten die Täter, die dunkle Sturmhauben trugen, am Donnerstagabend an der Tür.

Als die Seniorin öffnete, drängten sie die Frau zurück und fesselten sie gewaltsam auf dem Boden. Danach durchsuchten die Männer die Wohnung, stahlen Bargeld und flohen.

Die 76-Jährige konnte sich nach einiger Zeit befreien. Rettungskräfte brachten sie ins Krankenhaus. Die Polizei sucht Zeugen.

Von RND/dpa