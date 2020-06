Bremen

Aus Protest gegen tödliche Schüsse aus der Waffe eines Bremer Polizeibeamten haben sich am Freitag- und am Sonnabendabend insgesamt rund 230 Menschen im Stadtteil Gröpelingen versammelt, wo der getötete Marokkaner gewohnt hat. Nach Polizeiangaben wurden am Freitagabend gegen die Beamten gerichtete Parolen skandiert und vereinzelt Graffiti gesprüht. Die Versammlung am Sonnabendabend habe unter dem Motto gestanden: „Nach Mord durch Polizei – rassistische Polizeigewalt, Stigmatisierung, Rauswurf stoppen“.

Die Polizei hatte am Donnerstag versucht, den unter Betreuung stehenden 54-Jährigen zu einer sozialpsychiatrischen Begutachtung mitzunehmen. Er hatte sich jedoch geweigert und im Innenhof des Hauses ein Messer gezückt. Wie auf einem Augenzeugenvideo zu sehen ist, hielten vier Beamte ihn mit einigen Metern Abstand in Schach und zielten teilweise mit Pistolen auf ihn.

Zwei Schüsse fielen

Polizeibeamte wollten einen 54-Jährigen zu einer sozialpsychologischen Untersuchung abholen. Quelle: Sina Schuldt/dpa

Schließlich ging einer der Beamten auf den 54-Jährige zu und besprühte ihn mit Pfefferspray. Daraufhin lief der Mann mit gezücktem Messer dem zurückweichenden Beamten hinterher. In diesem Moment fielen zwei Schüsse. Der Schütze war nach Angaben der Staatsanwaltschaft offenbar der angegriffene Beamte. Der am Oberkörper verletzte Marokkaner starb bald danach im Krankenhaus.

Der Bremer Rat für Integration äußerte sich „bestürzt ob des tragischen Vorfalls“. Vor allem sei nun zu klären, „warum offenbar kein psychologisch geschultes Personal anwesend war“, schrieb die vom Land Bremen ins Leben gerufene Interessenvertretung.

Mehr tödliche Polizeieinsätze als in der Statistik

Wie der „Spiegel“ am Wochenende berichtete, kommt es in Deutschland zu mehr tödlichen Polizeieinsätzen, als die behördlichen Statistiken ausweisen. Darin würden nur erschossene Menschen aufgelistet, nämlich 174 Personen in den vergangenen 20 Jahren.

38 Personen seien aber auf andere Weise durch Polizeieinsätze ums Leben gekommen, schreibt das Magazin – etwa durch Fixierungen, Prügel oder unterlassene Hilfe. Der „Spiegel“ beruft sich dabei auf eine Auswertung von Presseartikeln über Polizeieinsätze der vergangenen zwei Jahrzehnte.

