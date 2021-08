In Bremen griffen mehr als 100 feiernde Menschen in der Nacht zu Sonntag offenbar ohne Grund Polizisten an und bewarfen diese mit Flaschen. Erst, nachdem Verstärkung eintraf und die Beamten Schlagstöcke und Pfefferspray einsetzten, gelang es, die Menschenansammlung aufzulösen.