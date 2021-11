Bremen

Mit einem Beil sollen zwei 13-Jährige in der Nacht in ein Bremer Shisha-Geschäft eingebrochen sein. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatten es die beiden Jungen auf Tabak, Shisha-Kohle und eine Wasserpfeife abgesehen. Mit dem Werkzeug sollen sie die Fenster des Ladens eingeschlagen haben.

Polizisten stellten die mutmaßlichen Diebe wenig später in der Nähe des Tatortes. Den Angaben nach hatte ein Spaziergänger die Teenager bei ihrer Flucht auf Fahrrädern beobachtet und die Beamten alarmiert. Die 13-Jährigen wurden zunächst auf die Wache gebracht und später ihren Eltern übergeben.

Von RND/dpa