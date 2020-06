Zwei Todesfälle nach Polizeieinsätzen beschäftigen die Staatsanwaltschaften in Bremen und Osnabrück. Nach den tödlichen Polizeischüssen auf einen 54-Jährigen in der Hansestadt ist nun auch ein 23-Jähriger aus dem emsländischen Ort Twist gestorben, den die Polizei am Donnerstag nach einem mutmaßlichen Messerangriff angeschossen hatte.