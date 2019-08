Bremerhaven

Ein Hund hat beim Gassi gehen in einem Wald bei Bremerhaven drei kleinen Meerschweinchen das Leben gerettet. Der Hund habe sich ungewöhnlich aufgeregt verhalten und seine Halterin in ein Gebüsch geführt, teilte die Polizei am Montag mit.

In einer Mulde fand die Frau einen Drahtkäfig mit drei kleinen, offensichtlich ausgesetzten Meerschweinchen. Der Käfig war mit frisch abgeknickten Zweigen teilweise abgedeckt und schwer zu erkennen. Die 65 Jahre alte Spaziergängerin alarmierte die Polizei.

Die Beamten gehen davon aus, dass die Tiere ohne Wasser und Nahrung bewusst ausgesetzt wurden, möglicherweise im Zusammenhang mit der Urlaubszeit. Bislang wurden in diesem Jahr rund 70.000 Tiere in der Zeit um die Sommerferien herum in Tierheimen abgegeben.

Von RND/lni