Die Frau am Telefon ist empört: „Das ist doch jetzt einer dieser Jux-Anrufe, oder?“, sagt die Aktivistin einer Bremerhavener Umweltgruppe, als sie nach ihrer Meinung zu diesem neuen Projekt gefragt wird. Sie hat davon noch nichts gehört, und für unbedarfte Ohren klingt das alles ja auch nach einer Mischung aus Science Fiction und Aprilscherz: Ein Weltraumbahnhof mitten in der Nordsee? Mit einer schwimmenden Startrampe für Raketen, die Satelliten ins All schießen? Ein Cape Canaveral an der Waterkant? Wer soll denn das bitte glauben!

Geht es nach dem Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI), der schon seit Längerem einen deutschen Weltraumbahnhof fordert, könnte das Projekt tatsächlich schon binnen zwei Jahren Wirklichkeit werden. Ein Strategiepapier des BDI hält eine deutsche Startplattform in der Nordsee für „technisch machbar, strategisch und wirtschaftlich sinnvoll“. Bis zu 29,7 Millionen Euro soll das Projekt kosten. Der Bund soll diese Anschubfinanzierung übernehmen, danach soll sich die privatwirtschaftlich betriebene Plattform selbst tragen.

„Technisch kein Problem“

BDI-Vertreter haben das Konzept bereits im Bundeswirtschaftsministerium vorgestellt. Dieses prüft jetzt, ob die Nordsee ein geeigneter Standort für den Weltraumbahnhof ist und wer für Genehmigungen überhaupt zuständig wäre. Luftraumsperrungen, Schiffsverkehr, Umweltschutz – bei Raketen auf hoher See gibt es viel zu bedenken, und es gibt wenige Erfahrungswerte.

Eine Falkon-9-Rakete beim Start in Cape Canaveral in den USA – in der Nordsee sollen eher kleinere Raketen von schwimmenden Rampen aus ins All geschickt werden. Quelle: dpa

„Das ganze ist kein technisches Problem, sagt der BDI-Weltraumexperte Matthias Wachter, „aber für so ein Projekt müssen Politik, Unternehmen und Behörden an einem Strang ziehen.“ Insbesondere kleinere Trägerraketen (Nutzlast: bis zu einer Tonne) sollen vom Wasser aus militärische und kommerzielle Satelliten ins All bringen. Es gibt bereits drei deutsche Hersteller von Miniraketen, sogenannten Microlaunchern, für die das Projekt interessant wäre.

Die Branche gilt als zukunftsträchtig: „Es gibt einen schnell wachsenden globalen Markt“, sagt Wachter. Bis 2028 sollen weltweit knapp 10.000 Satelliten ins All befördert werden, und 86 Prozent davon werden Kleinsatelliten sein. Bisher müssen diese von Startplätzen in den USA, Russland oder Französisch-Guayana abheben – und dafür teils mit großem bürokratischem Aufwand außer Landes gebracht und über weite Strecken transportiert werden.

Bremerhaven hat Infrastruktur

In der Nordsee sollen die Raketen von Schiffen oder Plattformen aus starten, wie sie auch für das Aufstellen von Windrädern genutzt werden. Die Raketenkommandos würden nach den BDI-Plänen vom Bremerhaven aus ablegen, das damit gewissermaßen zum Heimathafen der Weltraumtruppe würde. „Das ist zwar nicht in Stein gemeißelt“, sagt Wachter, doch dort gebe es heute schon Reedereien, die Windräder aufs Meer bringen. Außerdem sitzen in Bremen bereits Raumfahrtunternehmen. Die maritime Infrastruktur dort gilt Experten als sehr gut.

„Für das Land Bremen ist das eine gute Perspektive“: Kristina Vogt, Wirtschaftssenatorin (Linke). Quelle: Privat

Örtliche Unternehmen frohlocken bereits, die FDP unterstützt das Projekt, und obwohl es im Internet bereits Spott für den Pläne gibt, will sich auch Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt von den Linken dafür einsetzen, dass der Weltraumbahnhof-Stützpunkt nach Bremerhaven kommt. Die Küstenländer würden davon profitieren, sagt sie: „Für das Land Bremen ist eine Mikrolauncher-Plattform eine gute Perspektive.“ Außerdem biete Bremerhaven beste Voraussetzungen für die Montagearbeiten.

Startpunkt Entenschnabel

Abheben sollen die Raketen dann allerdings rund 400 Kilometer vor der Küste von mobilen Startrampen aus. „Der optimale Punkt dafür liegt im sogenannten Entenschnabel“, sagt BDI-Mann Wachter. Der Entenschnabel – das ist der weit auskragende Zipfel der „Deutschen ausschließlichen Wirtschaftszone“, jenem Meeresgebiet also, das allein die Bundesrepublik nutzen darf. Der deutsche Weltraumbahnhof befände sich damit praktisch auf halbem Weg zwischen Norwegen und England.

„Im Moment ist das für mich eine sehr spleenige Idee“: Kim Cornelius Detloff, Nabu-Meeresexperte Quelle: Felix Paulin

„Der Startpunkt und die Flugbahnen liegen weit außerhalb des Nationalparks Wattenmeer und der Offshore-Windparks“, sagt Matthias Wachter. Da die Raketen von einer schwimmenden Plattform abheben sollen, würden auch Flora und Fauna am Meeresboden nicht beeinträchtigt. Außerdem würden die Raketen ausschließlich über das Wasser fliegen.

Kritik vom Naturschutzbund

Umweltschützer sehen die Pläne dennoch kritisch: „Im Entenschnabel liegt auch die Doggerbank, die größte Sandbank der Nordsee“, sagt Kim Cornelius Detloff, Meeresschutz-Experte des Naturschutzbundes Nabu. Das Areal sei ein Refugium unter anderem für Schweinswale und Delphine. „Das ist unvereinbar mit dem Starten von Raketen“, sagt Detloff.

Bereits jetzt herrsche in der Nordsee dichter Schiffsverkehr, es gebe Fischerei, Pipelines, Sandabbau und Windparks: „Die Nordsee ist ohnehin überlastet und in einem schlechten Zustand“, sagt Detloff – da bräuchte es nicht auch noch Raketenstarts: „Im Moment ist das für mich eine sehr spleenige und wenig nachhaltig durchdachte Idee.“

Der BDI hingegen warnt davor, dass Deutschland bei der Zukunftstechnologie ins Hintertreffen geraten könnte. Denn auch in Norwegen, Schweden, Schottland und Portugal gibt es Pläne für einen Weltraumbahnhof. „Die Frage ist nicht, ob ein europäischer Startplatz entsteht“, sagt Matthias Wachter, „sondern nur wo.“

