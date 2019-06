Rotenburg

Ein brennender Güterzug hat den Verkehr auf der Bahnstrecke von Rotenburg nach Verden zeitweise lahmgelegt. Auch eine Brücke der zwischen den beiden Städten verlaufenden B215 wurde am Mittwoch gesperrt, wie die Polizei in Rotenburg/ Wümme mitteilte. In einem Zugwaggon waren demnach brennende Holzbohlen entdeckt worden. Der Güterzug stoppte auf freier Strecke nahe der Brücke.

Die Feuerwehr habe den Brand gelöscht, sagte der Sprecher. Dann wurden Bahnstrecke und Bundesstraße wieder für den Verkehr freigegeben. Zum Schaden und zur Brandursache wurden keine Angaben gemacht.

Von RND/dpa