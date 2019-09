Diepholz

Im Landkreis Diepholz hat die Feuerwehr einen brennenden Misthaufen zwischen einem Hotel und einem Mehrparteienhaus löschen müssen. Ein Übergreifen der Flammen auf die Gebäude konnte verhindert werden, wie ein Polizeisprecher am Samstag mitteilte. Gegen den Urheber des Feuers in Brinkum wird nun ermittelt. Der Landwirt hatte nach Angaben der Polizei am Freitag versucht, ein Wespennest in dem Komposthaufen mit einem Gasbrenner zu vernichten. Er sei zuvor von den Tieren gestochen worden, berichtete er den Beamten.

Von RND/lni