Bückeburg

Leise knarzt das Parkett, dezent glänzen die Stofftapeten, und aus güldenen Bilderrahmen blicken würdevoll die Ahnen. „Das ist der Lieblingsvetter meiner Ur-ur-ur-ur-großmutter“, sagt Alexander zu Schaumburg-Lippe und deutet auf ein Gemälde. „Wir könnten uns natürlich moderner einrichten, aber im Schloss soll es auch aussehen wir im Schloss.“ Das gilt auch hier, in seinem privaten Salon im Westflügel von Schloss Bückeburg, wo Kandelaber auf Kaminsimsen stehen und Bilder barocker Meister wie Guido Reni die Wände zieren. So ist es nun einmal bei Fürstens. Alles atmet Tradition, alles ist Geschichte.

Fast alles. Auf dem Kaffeetisch - die Servietten zeigen selbstredend das Familienwappen - stehen neben deutschen Keksen auch persische Takdis-Bonbons, und man spricht Englisch im Salon. „Ich habe nie davon geträumt, Prinzessin zu werden“, sagt Mahkameh Navabi, „als kleines Mädchen war ich eher ein Wildfang, ich habe auch nie mit Puppen gespielt.“

Hochzeit in Weiß

Eine Prinzessin wird die 39-Jährige jetzt trotzdem: Am 12. September geht in Bückeburg die Adelshochzeit des Jahres über die Bühne. In Weiß will sie ihren Alexander heiraten. Nein, der 61-Jährige wird nicht ihren Namen annehmen, sondern sie den seinen. Dann wird sie Mahkameh Prinzessin zu Schaumburg-Lippe heißen. Ihr künftiger Gatte firmiert gar als Fürst, obwohl die alten Adelstitel vor gut 100 Jahren abgeschafft wurden: „Das ist die traditionelle Bezeichnung für das Amt des Hauschefs.“ Sagt der Hauschef.

Seit drei Jahren lebt die gebürtige Iranerin in Bückeburg – und fühlt sich hier sehr wohl. Quelle: Kutter

In einem Winkel des Salons stehen zwei Flügel; Steinweg und Kawai. Darauf liegen Noten – Beethoven, Gershwin, Schubert. Mahkameh Navabi stammt aus dem Iran, aus Teherans High Society, die Mutter Architektin, der Vater Ingenieur. Als sie sechs Jahre alt war, fragte sie, ob sie Klavier lernen dürfe wie ihre Cousinen. „Ich durfte – unter der Bedingung, dass ich von Anfang an jedem Gast in unserem Haus etwas vorspielen würde.“ So begann die Karriere der heutigen Konzertpianistin, die Wagner ihren Lieblingskomponisten nennt.

Prächtige Anlage: Alexander zu Schaumburg-Lippe hat Schloss Bückeburg zum Ort vieler kultureller Veranstaltungen gemacht. Quelle: Katrin Kutter

Als sie 19 war, ging sie zum Studium nach Paris, obwohl sie noch gar kein Französisch sprach. Dort lebte sie zwölf Jahre. Alexander lernte sie 2009 kennen, eine Party bei den Bismarcks. Er war noch verheiratet. „Und ich war damals die neue Freundin meines zukünftigen Ex-Mannes“, sagt sie lachend, während Labrador Bellini um ihre High Heels mit Leopardenmuster streicht. Von Paris zog sie dann nach München zu ihrem ersten Mann. Ein Paar wurden Alexander und sie erst 2016, ein Jahr nach ihrer Scheidung.

„Hier fühle ich mich wohl“

Teheran, Paris, München, Bückeburg. „Die Städte, in denen ich lebte, sind immer kleiner geworden, aber hier fühle ich mich am wohlsten“, sagt sie in ihrer vollen, warmen Alt-Stimme. Sie schwärmt von Spaziergängen ums Schloss und davon, dass Freunde aus aller Welt gerne für ein Wochenende auf dem Land hier vorbeischauten.

„It’s lovely“: Alexander zu Schaumburg-Lippe und Mahkameh Navabi in ihrem Salon im Westflügel des Schlosses. Quelle: Katrin Kutter

Seit drei Jahren lebt sie nun schon im Schloss, („It’s lovely“), als Kulturmanagerin organisiert sie hier Konzerte und Lesungen. Das Künstlerische liegt bei ihr in der Familie: Ihre Schwester ist Malerin, ihr Bruder managt eine Online-Plattform für Künstler. Mit populären Veranstaltungen wie der Landpartie und dem Weihnachtszauber hat Alexander sein Domizil längst zum Publikumsmagneten gemacht.

Schlösser sind für ihre Besitzer meist ein Zuschussgeschäft. „Die Kultur erhält das Haus nicht, das Haus wird für die Kultur erhalten“, sagt Alexander nur. Anders als Ernst August Erbprinz von Hannover würde er aber nie versuchen, sein Schloss ans Land abzutreten: „Das Haus ist Teil von mir und meiner Familie, das wäre, als würde man mir einen Arm oder ein Bein amputieren“, sagt er.

„Perfekte Patchwork-Familie“

Im Schloss soll – nach der kirchlichen Zeremonie in der Bückeburger Stadtkirche – auch die Hochzeitsfeier steigen. „Wir erwarten mehrere Hundert Freunde“, sagt Alexander, für den es die dritte Ehe ist: „Die Anzahl der Gäste wird begrenzt durch die Kapazitäten des Hauses.“ Deutsche Gerichte aus der Schlossküche soll es geben.

Als Trauzeugen stehen Alexanders Sohn Donatus und der Künstler Rolf Sachs bereit, ebenso wie Maximilian zu Isenburg und Büdingen und der Niederländer Pieter Haitsma-Mulier. Dieser wohnt mit seiner Frau Vanessa zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg, die wiederum eine Schwester von Alexanders erster Frau Lilly ist, und ihren den Kindern mit im Bückeburger Schloss: „Wir sind eine perfekte Patchwork-Familie“, sagt Alexander.

Sie lieben Spaziergänge ums Schloss: Alexander zu Schaumburg-Lippe und seine zukünftige Gemahlin Mahkameh Navabi an der Graft der Anlage. Quelle: Katrin Kutter

Vanessa und Lilly werden auch Brautjungfern sein, ebenso wie Bahreh Navabi, die Schwester der Braut, und deren beste Freundin aus Münchener Tagen, Sholeh Midtbö.

Fragt man das angehende Brautpaar, was die Basis ihrer Beziehung sei, treten sie an die Flügel. Sie spielt Bach, er streut versiert Jazz-Akkorde ein. Es folgt eine vierhändige Version von „Lippen schweigen“, beide lächeln dabei. „Makameh spielt nach Noten, ich nach Gehör“, sagt Alexander, „aber wenn wir improvisieren, klappt es ganz gut.“ Da haben sich zwei gefunden, die hörbar harmonieren.

Von Simon Benne