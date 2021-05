Hannover

Bürgerämter heißen in Hamburg „Kundenzentren“. Abgesehen von diesem kleinen Unterschied haben die Hamburger Kunden ein ähnliches Problem wie die Bürger in Hannover: Benötigen sie zum Beispiel einen neuen Reisepass, ist der nächste Termin erst Wochen später verfügbar. Der Hamburger Finanzsenator Thomas Dressel (SPD) spricht von einem sechsstelligen „Rückstau“ der Anträge nach dem Corona-Jahr.

Damit die Hamburger bei sinkenden Infektionszahlen und der daher beginnenden Reisesaison dennoch rechtzeitig an ihre Ausweisdokumente kommen, haben sie sich in der Hansestadt etwas ausgedacht – das Impfzentrum in den Hamburger Messehallen diente dabei als Vorbild: Nach Pfingsten eröffnet dort ein „wunderbares, riesengroßes Sonderkundenzentrum“, wie Hamburgs Zweite Bürgermeisterin, Katharina Fegebank (Grüne), dem NDR sagte. 50 zusätzliche Mitarbeiter wurden eingestellt, um in den Messehallen einige Monate lang Ausweise zu verlängern.

Die Verlängerung oder Ausstellung neuer Papiere soll dabei ähnlich effizient organisiert werden wie das Impfen: Termine werden online vergeben – natürlich ohne Priorisierungsgruppen. Bis zu 1200 Kunden pro Tag sollen so von Montags bis Freitags von 7.30 bis 19 Uhr bedient werden. Es wird das größte Bürgeramt der Stadt sein.

Die Hamburger sollen dort ein weiteres Dokument erhalten, das es bisher noch gar nicht gibt: Das europäische digitale Impfzertifikat, das Reisen innerhalb der EU erleichtern soll. Laut Dressel könnten viele die Möglichkeit nutzen, sich nach einer Zweitimpfung im Impfzentrum direkt nebenan im neuen Kundenzentrum das Impfzertifikat ausstellen zu lassen. „Dann hat man alles tutto completti. Idealerweise kann es dann auch gleich auf eine Reise gehen“, sagte Dressel dem NDR.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wäre das nicht ein Vorbild für Hannover? So ähnlich mache man das doch schon, teilt ein Sprecher mit. „Auch die Stadt Hannover wird – dem Hamburger Ansatz durchaus vergleichbar – kurzfristig deutlich mehr Personal in ihren Bürgerservices einsetzen können. Ab Juni werden die betreffenden Bereiche durch knapp 40 Nachwuchskräfte unterstützt.“ Man wolle „zu einer wirksamen Beschleunigung der Abläufe zu kommen“.

Von Karl Doeleke