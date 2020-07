Hannover

Der Bundesrat hat am Freitag einen Systemwandel in der Schweinemast beschlossen – allerdings erst auf lange Sicht. So soll die Haltung von Sauen in engen Metallgittern, der sogenannte Kastenstand, abgeschafft werden und die Schweine künftig in Gruppen gehalten werden. Die Länderkammer stimmte am Freitag in Berlin einer entsprechenden Verordnung zu, die Übergangsfristen von acht bis 15 Jahre enthält. Den Kompromiss hatten Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein zur Abstimmung vorgelegt. Er wurde von grün-mitregierten Ländern unterstützt.

1700 Betriebe von Veränderung betroffen

Niedersachsens Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast ( CDU) zeigte sich „sehr erleichtert, dass nach monatelangen Verhandlungen endlich etwas geschieht“. Der Kompromiss verlange von allen Seiten große Veränderungen. „Unsere 1700 Betriebe müssen sich gründlich umstellen, und ich bin gespannt, wie viele Betriebe wir im Land halten können“, sagte Otte-Kinast der HAZ. „Es ist ein wichtiger Schritten für den Tierschutz, die Haltungsbedingungen tiergerecht anzupassen.“ Dieses Ziel habe bereits ihr Vorgänger Gerd Lindemann in seinem Tierschutzplan angelegt.

Demgegenüber zeigten sich Tier- und Naturschützer verärgert über die langen Übergangsfristen. „Die Sauenkäfige gehören verboten – nicht in acht oder fünfzehn Jahren, sondern jetzt!“, erklärte ein Sprecher der Organisation foodwatch. Tierschutzorganisationen hatten vor den Abstimmungen in Berlin vor dem Bundesrat protestiert.

Sauen dürfen nur noch in Gruppen gehalten werden

Um den Beschluss wurde monatelang gefeilscht. Er sieht vor, dass Sauen künftig nur noch fünf Tage vor der Geburt von Ferkeln in dem engen Metallgitterstand mit dem sogenannten Ferkelschutzkorb gehalten werden dürfen. Die Vorrichtungen sollen verhindern, dass die Neugeborenen totgedrückt werden. Künftig dürfen Sauen nur in Gruppen gehalten werden. Für den nötigen Umbau der Schweineställe sollen die Sauenhalter acht Jahre Zeit bekommen, für den Umbau des sogenannten Abferkelbereichs sogar 15 Jahre.

„Das sind schon harte Brocken für die Sauenhalter“, sagt Torsten Haack von der Interessensgemeinschaft der Schweinhalter Deutschlands. Denn der jetzt geforderte Umbau eines Stalles koste pro Sau etwa 2000 Euro. „Ein Sauenhalter mit 500 Säuen muss also eine Million Euro investieren“, rechnet Haack vor. Viele Landwirte hätten vor Jahren bereits in neue Ställe investiert. Immerhin bekämen sie jetzt Planungssicherheit.

Niedersachsens Landvolkvizepräsident Jörn Ehlers meinte, man habe sich schon mit Bauchgrimmen auf die vielen Verhandlungen eingelassen. Mit dem zuletzt erzielten Kompromiss seien aber auch „rote Linien“ für die Bauern überschritten worden. „Auch wir wollen das Thema vom Tisch haben, aber die vereinbarten fünf Quadratmeter pro Tier im Deckzentrum, sind zu viel.“

Reichen die Zuwendungen von 300 Millionen Euro?

Die Bundesregierung will Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner ( CDU) zufolge mit Zuwendungen von 300 Millionen Euro aus dem Corona-Konjunkturprogramm Landwirte beim Umbau ihrer Ställe fördern, wenn sie die Kastenstandhaltung von Sauen eher als 2028 aufgeben wollen. Ihre niedersächsische Kollegin Barbara Otte-Kinast meint, dieses Geld werde überhaupt nicht reichen. Die Umstellung könne Milliarden kosten. Otte-Kinast sagt, entscheidend sei für die Betriebe jetzt, dass sie für den notwendigen Umbau auch bau- und immissionsschutzrechtliche Genehmigungen bekämen und diese ihnen nicht versagt blieben. „Da muss auch etwas geschehen.“

