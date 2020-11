Bundestag oder Landratsamt? Diese Landtagsabgeordneten streben nach höheren Ämtern

Hannover

Niedersachsens Landtag, ohnehin nicht überaus reich an rhetorischen Talenten, erlebt im kommenden Jahr den Abgang von einigen politischen Schwergewichten – und zwar gleich in mehreren Parteien. So zieht es einige wichtige Abgeordnete auf Landratsposten, andere Parlamentarierinnen und Parlamentarier in den Bundestag.

Im Weserbergland treffen sich alte Bekannte

Die frühere Kultusministerin Frauke Heiligenstadt ( SPD), die als finanzpolitische Sprecherin ihrer Fraktion sehr schnell Fuß gefasst hat, will für den Bundestag kandidieren. Die 54-jährige Northeimerin sitzt seit 2003 im hannoverschen Leineschloss. Verhältnismäßig kurz ist hier Mareike Wulf. Die CDU hat sie in Wahlkämpfen schon im Schattenkabinett präsentiert und sie wurde sogar als Kandidatin für das Oberbürgermeisteramt in Hannover gehandelt. So erlangte sie schnell eine gewisse Prominenz. Die 40 Jahre alte kultuspolitische Sprecherin der CDU will Bundestagsabgeordnete im Wahlkreis Hameln-Pyrmont-Holzminden werden.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion.

Dort dürfte sie auf einen Kontrahenten treffen, den sie auch schon aus dem Landtag kennt. Der Grüne Helge Limburg, als Parlamentarischer Geschäftsführer seiner Fraktion ein echtes Gewicht, will ebenfalls in Hameln-Pyrmont-Holzminden für den Bundestag antreten. Ebenfalls in den Bundestag strebt nach HAZ-Informationen der ehemalige Landesumweltminister Stefan Wenzel. Der 58-ährige Grüne muss sich allerdings erst noch einen Wahlkreis suchen, da in Göttingen Platzhirsch Jürgen Trittin angekündigt hat, noch einmal in den Bundestag zu wollen. Gemeinsam mit Ex-Verdi-Chef Frank Bsirke, der in Wolfsburg antreten will, werden sie im Bundestag eine Art Senioren-Union aufmachen können.

Einer der schillerndsten Parlamentarier will wechseln

In der CDU strebt der Parlamentarische Geschäftsführer der Fraktion, Jens Nacke, zu neuen Ufern – einer der schillerndsten Rhetoriker im Parlament. Der beschlagene Jurist (49), einst Hassfigur der rot-grünen Koalition und jetzt einer der wichtigsten Köpfe auf Regierungsseite, will Landrat im Ammerland werden, wo er auch lebt. Auch CDU-Generalsekretär Kai Seefried (42) zieht es in die Heimat, er kandidiert in Stade als Landrat. Und sein ehemaliges Gegenüber auf der SPD-Seite, der Abgeordnete Axel Saipa (43) tritt in seiner Heimatstadt Goslar als Landratskandidat an. Abgängig auf SPD-Seite sind auch Dunja Kreiser aus Wolfenbüttel (die Abwassermeisterin strebt nach Berlin) und ihr Parlamentskollege Tobias Heilmann, der Landrat in Gifhorn werden will.

Lesen Sie auch

Von Michael B. Berger