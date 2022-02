Bergen/Verden

Die Untersuchungen nach dem tödlichen Unfall auf dem Bundeswehrübungsplatz Bergen Anfang Dezember dauern an. Auf Anfrage teilt die zuständige Staatsanwaltschaft Verden jetzt mit, gegen zwei Besatzungsmitglieder des Kampfpanzers „Leopard 2“ zu ermitteln. Das mehr als 60 Tonnen schwere Kriegsgerät stieß während eines laufenden Manövers mit einem Geländewagen der Truppe zusammen. Dessen Insassen waren sofort tot.

„Es wurde ein Sachverständigengutachten in Auftrag gegeben“, sagt Marcus Röske, Sprecher der Staatsanwaltschaft. Das soll den genauen Unfallhergang klären. Offen ist noch immer, wieso sich die Fahrwege des „Leopard 2“ und des Geländewagens auf der weitläufigen Schießbahn kreuzten. Im Mercedes saßen ein 62-jähriger Zivilangestellter der Bundeswehr als Fahrer und ein 31 Jahre alter Jungoffizier. Sie waren Teil der Panzertruppenschule in Munster, der Soldat begleitete die Übung als Ausbilder. Am tagelangen Manöver nahmen rund 200 Soldaten mit 50 Gefechtsfahrzeugen teil.

Ermittlungen gegen Kommandant und Panzerfahrer

Der Übungsplatz Bergen gehört zur Panzertruppenschule in Munster. Das Manöver Anfang Dezember sollte der Abschluss eines längeren Lehrgangs sein. Quelle: Peer Hellerling (Archiv)

Der Unfall ereignete sich am 7. Dezember gegen 15 Uhr, laut Bundeswehr fanden zu dem Zeitpunkt in Bergen „taktische Gefechtshandlungen“ statt. Es wurde das Zusammenspiel sowohl innerhalb der „Leopard“-Besatzungen als auch im größeren Panzerverbund geübt. Das Manöver sollte den Abschluss eines längeren Lehrgangs darstellen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen fahrlässiger Tötung gegen einen 26-jährigen Fähnrich als Kommandant des Unfall-Panzers und einen Oberstabsgefreiten (35) als Fahrer. Wann das Gutachten vorliegt, ist noch offen.

Von Peer Hellerling