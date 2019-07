Göttingen

Mancher Fahrgast wartet in Göttingen in diesen Tagen wohl vergeblich auf seinen Bus. „Rund 50 von 250 Fahrerinnen und Fahrern sind derzeit krankgeschrieben“, sagte eine Sprecherin der städtischen Verkehrsbetriebe am Montag, mehr als 100 Fahrten fielen täglich aus. Eine Vermutung, was die ungewöhnliche Krankheitswelle ausgelöst haben könnte, hat das Unternehmen auch: Die Häufung von Baustellen und Umleitungen in der Stadt habe die Fahrer an die Grenze der Belastbarkeit gebracht.