Butjadingen

Butjadingen im Corona-Winter erinnert an den Traum von der einsamen Insel. In Wirklichkeit ist der Landstrich an der Nordsee eine Halbinsel, zwischen Jade- und Wesermündung leben 6000 Menschen. Die verteilen sich allerdings auf 130 Quadratkilometer und 16 Ortschaften. So wirken die Dörfer fast menschenleer, die sonst um diese Zeit noch mal ebenso viele Gäste und im August dreimal so viele wie Bewohner aufweisen. Die Touristen tummeln sich dann gern draußen an Grünstrand, Deich und Watt, suchen Schwimmbad, Spielscheune und Fischbude auf. Nun sind Türen und Jalousien geschlossen. Touristen dürfen nicht kommen – Albtraum jeder Reiseregion.

Pizzen für die Dorfbewohner

Für die Einheimischen immerhin hält an der Strandallee im Hauptort Burhave die Gaststätte Käpt’n Hook einen Außer-Haus-Service aufrecht. „So hat man ein bisschen um die Ohren“, sagt Jörg Hilgenberg, der dort mit langen Pausen Pizzen durchs Fenster reicht. „Das ist eine traurige Zeit.“

„Ein bisschen um die Ohren“: Jörg Hilgenberg verkauft bei „Käpt’n Hook“ außer Haus an die Einheimischen. Quelle: Gabriele Schulte

Durchfahrtsverkehr gibt es auf der Halbinsel grundsätzlich nicht. Nun scheinen vorwiegend Paketboten auf den Straßen zu sein, sie bringen Weihnachtsfreude an die Türen der Backstein- und Klinkerhäuser. Einer fährt hinterm Deich in Burhave an der Pension Altes Zollhaus vor. Adressat Heinz Friele nutzt die Gelegenheit zum kurzen Plausch vor der Tür. Drin ist es für den Geschmack des gebürtigen Rheinländers momentan viel zu ruhig. Der pensionierte Polizist und seine Frau Sabine, früher Schulleiterin, haben die Pension 2004 übernommen, wie sie sagen nicht zuletzt der Geselligkeit wegen. Der 75-Jährige repariert und verleiht außerdem Räder. „Im Sommer standen die Leute für die Fahrräder Schlange“, erinnert er sich.

Pension blieb auch im Sommer zu

Pensionsgäste hatten sie zuletzt 2019. Die Pause in der Saison 2020 lag an den strengen Hygienevorgaben, wie Sabine Friele erläutert: „Da hätte ich ständig Lichtschalter desinfizieren müssen und Geländer hinter jedem Gast abwischen, der die Treppe hochgeht.“ Sie erzählt von älteren Damen mit Gästewohnungen in ihren Privathäusern, die ebenfalls aufs Vermieten verzichtet hätten – aus Angst sich mit Covid-19 anzustecken. Die Frieles hoffen, ihre Pension in naher Zukunft wieder öffnen zu können. „Sonst sind wir irgendwann zu alt“, sagen sie.

Sabine und Heinz Friele plauschen in ihrer Pension Alten Zollhaus gern mit Gästen. Quelle: Gabriele Schulte

Wer eine Immobilie gepachtet hat, ist dagegen in der Regel auf Geld der Gäste angewiesen. Doch auch alteingesessene Inhaber wie Brunhilde Wedelstaedt im Strandhof Tossens auf der Westseite der Halbinsel dringen auf eine Perspektive über die aktuellen Staatshilfen hinaus, die im November und Dezember 75 Prozent des üblichen Umsatzes garantieren. „Viel länger kann das so nicht gehen“, meint sie. Im Hotel werden gerade Flure gestrichen, Möbel und Matratzen ausgetauscht. Es dürfte nach dem Lockdown nicht einfacher werden, Personal für die Gastronomie zu finden.

Von der Rezeption zu den Ponys

An der Rezeption hält Nadine Wiese die Stellung. Nur ein Zimmer ist belegt, von einem Monteur. Die 24-Jährige, der Kurzarbeit bisher erspart blieb, beantwortet am Telefon und per Computer die Anfragen der Gäste fürs kommende Jahr, ohne etwas versprechen zu können. Das beliebte Silvesterbüffet samt Tanzmusik im Strandhof wird in jedem Fall ausfallen. „Da war immer richtig was los“, erzählt Wiese. Vom Tresen aus blickt sie auf den Strandweg, komplett menschenleer. Dann nutzt die Rezeptionistin die freie Zeit, um die zum Hotel gehörenden Ponys zu putzen.

Das Hotel Strandhof in Tossens nutzt die Zeit für Renovierungen und Neueinrichtung. Quelle: Gabriele Schulte

Im nahen Center Parc Tossens, sonst um die Jahreszeit zu 90 Prozent ausgebucht, steht Manager Christian Eisermann allein in einer Halle mit großen Grünpflanzen und Oberlicht, zwischen leeren Tischen und – anstelle des Weihnachtsbaums – einer ungenutzten Tischtennisplatte. An Heizung wird, wie in allen zwangspausierenden Hotels, derzeit gespart. Doch Eisermann ist zuversichtlich. Der international aufgestellte Betreiber Pierre Vacances gehöre zu denen, die sich schnell vom Lockdown erholen könnten und weiter in die Ferienparks investieren. Nach dem Frühjahrs-Lockdown habe sich gezeigt: „Die Leute sehnen sich danach, einen sicheren Urlaub zu machen.“

Hier frühstücken sonst die Gäste: Christian Eisermann hofft auf baldige Wiedereröffnung im Center Parc Tossens. Quelle: Gabriele Schulte

Zurück im elf Kilometer entfernten Burhave. Dort hält Thomas Kattau das Hotel Butjadinger Hof für Monteure offen. „Das sind Stammgäste, das muss ich halt machen“, sagt er im Restaurant seines Gasthofs, das zu bleiben muss. „Im Sommer war hier die Hölle los“, erzählt der 47-Jährige. „Jetzt wären hier viele Weihnachtsfeiern gewesen.“ Der Umsatzersatz vom Staat hilft, wie er meint, nicht auf Dauer. Bis März reiche es noch. „Dann muss ich von meinem privaten Geld zuschießen.“ So gehe es vielen seiner Kollegen. Er überlege ernsthaft, wieder in seinen Beruf als Chemielaborant zurückzukehren, sagt Kattau. Aber selbst wenn er das Hotel verkaufen wollte, „wer will es denn haben?“ Zu ungewiss sei die Zukunft der Gastronomie. Einzelne Vermieter verzichteten im Moment sogar auf die Pacht von Betreibern – aus Sorge, keinen neuen Pächter zu finden.

„Vielleicht zurück in den alten Beruf“: Thomas Kattau vom Butjadinger Hof in Burhave. Quelle: Gabriele Schulte

Nachmittags joggt Kattau neuerdings oft an der Küste entlang. Dafür findet auch Robert Kowitz nun Zeit, Geschäftsführer des Tourismus-Service. In der weitgehend verwaisten Kurverwaltung erzählt Kowitz, dass auch diese die November- und Dezemberhilfen beantragt habe. Nächstes Jahr soll, wenn der Rat zustimmt, der Gästebeitrag pro Tag um 40 Cent steigen. Bei Vermietern regt sich Protest. Doch wie Kowitz berichtet, planten das Wangerland und andere Regionen Ähnliches, um ihre Angebote aufrecht erhalten zu können. „Uns haben in diesem Jahr 170.000 Übernachtungen gefehlt“, sagt Butjadingens Tourismuschef. „Damit rechnen wir auch für 2021.“

Die Ergebnisse der jüngsten Umfrage der Industrie- und Handelskammer Niedersachsen träfen auch auf Butjadingen zu. Demnach fürchtet fast ein Drittel der Firmen in der Reisebranche eine Insolvenz. Dürfen im Februar wieder die „Karnevalsflüchtlinge“ aus Nordrhein-Westfalen wieder an die Küste kommen? Oder dann wenigstens die Osterurlauber, mit denen die Vermieter sonst in großer Zahl rechnen können? Corona lässt noch keine Antworten zu. „Bedrohlich wird es definitiv im März“, meint Kowitz. „Das hält man nicht unendlich durch.“

Wünscht sich an der Küste wieder viele Gäste: Robert Kowitz, Geschäftsführer des Tourismus-Service Butjadingen. Quelle: Gabriele Schulte

Auch der Harz hofft auf baldiges Lockdown-Ende Auch in anderen Ferienregionen, wie im Harz, hoffen die Vermieter auf ein baldiges Ende des Lockdowns. „Es ist eine Perspektive nötig“, sagt ein Sprecher der Industrie- und Handelskammer in Braunschweig. Die versprochenen Hilfsgelder müssten zudem zügig ausgezahlt werden. Eigentlich sei der Dezember einer der umsatzstärksten Monate, berichtet eine Hotelbetreiberin in Clausthal-Zellerfeld. Jetzt gebe es seit Wochen keine Buchungen. Nur Monteure und andere Geschäftsreisende dürfen noch kommen, „Wenn das noch zwei, drei Monate oder länger geht, wird es kritisch.“ Der Betreiber einer Pension in Bad Sachsa bestätigt: „Das wird nicht einfach.“ „Man denkt manchmal, man lebt in so ’nem Geisterhaus“, erzählt die Inhaberin eines Hotels hoch oben im Harz. Sie hoffe, dass nach dem Lockdown ein neuer Schub wie im Sommer komme. „Die Hoffnung stirbt zuletzt.“ Auch andere Betroffene verbreiten Optimismus. Es kann vermutet werden, dass keiner durch Insolvenzszenarien Mitarbeiter oder mögliche Gäste verunsichern will.

Von Gabriele Schulte