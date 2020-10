Buxtehude

Ein kleiner Brunnen mit einem glasklaren Wasserstrahl in der Innenstadt, geförderter Klimaschutzunterricht in den Kitas und eine Gruppe engagierter Babypatinnen – sie alle haben eines gemeinsam: Es sind Initiativen, bei denen Buxtehuder Bürgern und die Kommune sich gegenseitig unterstützen. Mehr und mehr werden die Projekte in der Hansestadt südlich von Hamburg vernetzt, arbeiten zusammen und werden auch finanziell gefördert. In der Kategorie mittlere Städte erhält Buxtehude am Donnerstag für diese und andere gute Ideen den Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2021. Kiel bekommt ihn in der Kategorie der größeren Städte und Eltville am Rhein der für die kleinsten.

Individuelles Bummeln in der Innenstadt

„Buxtehude war nicht nur Pionier für Tempo-30-Zonen, es ist auch Teil der Wasserstoff-Modellregion und treibt den Ausbau der Fahrrad- sowie E-Mobilitätsinfrastruktur weiter voran“, hieß es in der Begründung der Jury. In die Stadt im Landkreis Stade mit ihren rund 40.000 Einwohnern strömen auch in diesem Herbst Tagestouristen aus Hamburg und Urlauber aus dem Alten Land. Die Corona-Zahlen sind vergleichsweise niedrig, das Bummeln und Stöbern in der kleinen City an der Este individueller als anderswo.

Blick auf die Altstadt mit dem Fluss Este: Buxtehude lockt auch in diesem Herbst viele Tagestouristen aus Hamburg oder dem Alten Land. Quelle: Daniel Bockwoldt/dpa

„Es ist das Problem aller Städte, den wirtschaftlichen Strukturwandel zu gestalten, und dazu gehört eine belebte Innenstadt“, sagt Klimaschutzmanagerin Ann-Kathrin Murphy beim Rundgang durch das von zahlreichen Fleeten und Fachwerkhäusern geprägte Buxtehude. „Unser Einzelhandel ist unabhängig und meist inhabergeführt. Auch wir haben Leerstand, aber sogar in diesem schwierigen Jahr gelingt uns meist die Wiederbesiedlung“, erzählt Murphy. Den im Sommer eingeweihten Trinkwasserbrunnen neben einer Hase-und-Igel-Skulptur nach dem Märchen der Gebrüder Grimm im Zentrum habe ein seit Generationen von einer Familie geführtes Modehaus mit den Stadtwerken gemeinsam finanziert. Ein Vorzeigeprojekt.

Gewerbeforen und Austauschplattformen für die Wirtschaft

Murphy zählt Dutzende Ideen auf, die verwirklicht oder in der Planung sind. Wie wichtig der Stadt die Klimaschutzmanagerin ist, zeigt die unbefristete Übernahme, nachdem die vom Bund zu 65 Prozent geförderte Stelle zum Jahresende ausläuft. Gemeinsam mit der privaten Hochschule 21 werden Gewerbeforen und Austauschplattformen für die regionale Wirtschaft angeregt. „Buxtehude hilft“ ist darüber hinaus eine Website, die besonders in der Pandemie für die Bürger da ist. „In der Corona-Zeit gibt es viele Informationen für die Wirtschaft, ich erfahre aber auch, wo es noch einen Reißverschluss zu kaufen gibt oder ich mir noch eine Pizza bestellen kann“, berichtet Ines Hansla aus der Pressestelle der Stadt.

Einwegverbot bei städtischen Veranstaltungen

Seit Jahresbeginn gilt für alle städtischen Veranstaltungen ein Einwegverbot. So auch für das Wintermärchen in Buxtehudes Altstadt. Ob das beliebte Pendant zum Weihnachtsmarkt, das eigentlich sogar bis zum Jahresende rund um das historische Rathaus läuft, aber überhaupt ausgerichtet wird, ist noch unklar. Ein weiteres Beispiel dafür, wie einfach Nachhaltigkeit im Alltag Einzug halten kann, ist der „Buxbüdel“ mit dem Wappen der Hansestadt darauf – eine Einkaufstasche für den Wochenmarktbesucht aus Jute, die immer wieder verwendet werden kann.

Der „Buxbüdel“: Mit der Jutetasche wird der Einkaufsbummel nachhaltig. Quelle: Daniel Bockwoldt/dpa

Bei der Preisverleihung am Donnerstag wird Wirtschaftsminister Bernd Althusmann per Video zum Livestream aus Buxtehude dazu geschaltet – auf einen Besuch verzichtet der CDU-Politiker coronabedingt. Die 30.000 Euro Preisgeld, die für Projekte zur Stadtentwicklung ausgegeben werden sollen, könnten in ein Gartenprojekt fließen, stellt man sich in der Stadt vor.

Von Britta Körber