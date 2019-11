Hannover

Niedersachsens CDU-Chef Bernd Althusmann will bei der Landtagswahl 2022 als Spitzenkandidat seiner Partei antreten. Falls es daran irgendwelche Zweifel gab, hat er sie am Montag ausgeräumt. Und Althusmann verriet bei seiner Bilanz nach zwei Jahren großer Koalition auch, wen er für den stärksten Gegner der CDU bei kommenden Wahlen hält: nicht den Koalitionspartner SPD, sondern die Grünen. „Ich würde gerne Ministerpräsident dieses Landes sein“, sagte Althusmann bei einer Pressekonferenz in Hannover. Dass er als Spitzenkandidat zur Verfügung stehe, sei ja bekannt. Aber die Partei müsse entscheiden, mit wem sie in die nächste Wahl gehen wolle. Ziel der CDU sei es, bei der Landtagswahl stärkste Kraft zu werden.

Lange fokussiert auf die SPD

Althusmann sieht die Grünen als Konkurrenten. „Wir waren bisher immer sehr stark fokussiert auf die SPD als großen Wettbewerber.“ Der CDU sei aber bewusst, dass sie „die politische Auseinandersetzung um den richtigen Weg“ künftig mit den Grünen führen müssen. Bei der Kommunalwahl 2021 werde dieser Wettstreit beginnen. „ Die Grünen haben ein kommunales Potenzial, das wir als CDU in Niedersachsen ernst nehmen.“ Der CDU-Chef schließt auch eine Koalition mit den Grünen nicht aus. Es gebe zwar konträre Punkte, aber keine Berührungsängste. Zwischen beiden Parteien habe sich eine neue Offenheit bei Themen wie Mobilität, Klimaschutz und Tierwohl entwickelt.

Althusmann lehnt eine Urwahl des Kanzlerkandidaten der Union für die Bundestagswahl 2021 ab. Das sei nicht realistisch. Die K-Frage werde auch erst beantwortet, wenn sie anstehe. „Natürlich ist am Ende die Frage, wer führt die Partei in eine gute Zukunft“, sagte er. Wichtiger seien aber inhaltliche Dinge. Der CDU-Landeschef riet seiner Partei, die öffentliche „Nabelschau“ bei der K-Frage so schnell wie möglich zu beenden.

Positive Bilanz der Regierungsarbeit

Die Bilanz von zwei Jahren Regierungsarbeit in Niedersachsen fiel in den Worten Althusmanns sehr positiv aus. Sie trage eindeutig die Handschrift der CDU, sagte er. Die Familien seien durch die Kita-Beitragsfreiheit entlastet worden. In die Digitalisierung solle eine Milliarde Euro investiert werden. Die Landesregierung werde wie versprochen mehr Stellen bei der Polizei und im Justizbereich schaffen und die mittelständische Wirtschaft bei der Fachkräftesicherung und der Meisterprämie unterstützen.

Althusmann hob die Schuldentilgung des Landes von bisher 800 Millionen Euro hervor. „Wir stehen für eine solide und generationengerechte Finanzpolitik. Das gehört zur Kern-DNA der CDU.“ Seine Partei vergesse weder die Interessen der Landwirtschaft noch die der Verbraucher oder die der Umwelt. Die CDU setze auf sogenanntes Smart Farming, konsequenten Verbraucherschutz und moderne Technologien. Für das kommende Jahr kündigte der CDU-Landeschef unter anderem ein Landarztprogramm, die Einführung eines Schüler- und Azubi-Tickets für den öffentlichen Nahverkehr sowie die weitere Umsetzung der Digitalisierung an.

Lesen Sie auch:

Von Marco Seng