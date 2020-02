Hameln

Die CDU in Niedersachsen hat sich für den nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Armin Laschet als neuen Bundeschef ausgesprochen. 90 Prozent des Präsidiums der Landes-CDU hätten bei einer Telefonkonferenz am Ende gesagt, „dass bei der Gesamtbetrachtung der Situation doch das Duo Laschet/ Spahn die Nase vorne hat“, sagte CDU-Landeschef Bernd Althusmann am Donnerstag bei einem kleinen Landesparteitag in Hameln. Nach seiner persönlichen Meinung hätten die beiden eine „absolute Führungsfähigkeit“ der Union.

Althusmann kritisierte zudem indirekt den früheren Bundestagsfraktionschef Friedrich Merz, der ebenfalls als Parteichef kandidiert. „Die CDU lebt nicht von den Eitelkeiten Einzelner, sie lebt nicht von einer One-Man-Show, sie lebt auch nicht von den Schlagzeilen des nächsten Tages.“ In der schweren Krise, in der sich die Partei befinde, gehe es am Ende um Teamfähigkeit und Geschlossenheit. Er hätte sich eine gemeinsame Lösung aller Kandidaten gewünscht.

Von Marco Seng