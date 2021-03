Göttingen

Die sogenannte „Masken-Affäre“ der Union im Bundestag schlägt hohe Wellen. Und diese haben jetzt auch Südniedersachsen erreicht. Wie das Magazin „Spiegel“ in seiner aktuellen Ausgabe berichtet, sollen neben den Unions-Abgeordneten Nikolas Löbel und Georg Nüßlein weitere Unionspolitiker in den Skandal verstrickt sein. Auch den Göttinger Bundestagsabgeordneten Fritz Güntzler (CDU) rückt der „Spiegel“ in die Nähe der „Masken-Affäre“.

Anders als Löbel und Nüßlein sieht sich der Göttinger keinen Vorwürfen ausgesetzt, Vermittlungen von Geschäften mit Corona-Schutzmasken getätigt und dafür Provisionen erhalten zu haben. Der 54-jährige Güntzler schrieb am 23. Juni 2020 nach eigenen Aussagen allerdings eine E-Mail an Gesundheitsminister und Parteifreund Jens Spahn, um sich für eine Firma einzusetzen, die Schutzmasken an den Bund geliefert hatte. In dieser E-Mail fragte Güntzler, wo das Geld für die Firma „Grauhaus Germany“ bleibe. Die Firma hatte 400.000 Masken im Wert von etwa zwei Millionen Euro an den Bund geliefert.

„Im Nachgang zur Fraktionssitzung letzte Woche wende ich mich mit folgendem Anliegen an Sie“, leitete Güntzler seine damalige Anfrage ein, die dem Göttinger Tageblatt vorliegt. Aus den gesendeten Unterlagen, so die Mail weiter, gehe hervor, dass die Lieferung der Schutzmasken erfolgt, aber die Rechnung noch nicht durch das Bundesgesundheitsministerium beglichen worden sei. „Da Sie in der letzten Fraktionssitzung für solche Fälle Ihre Hilfe angeboten hatten, würde ich mich freuen, wenn Sie sich die Unterlagen einmal anschauen und sich um den Sachverhalt kümmern könnten“, schrieb der Göttinger im Juni 2020 an Spahn weiter.

„Keinerlei Vergütung erhalten“

Alles also eine reine Gefälligkeit – und nicht mehr? „Selbstverständlich habe ich keinerlei Vergütung oder andere Vorteile dadurch erlangt. Das verbietet sich für einen Abgeordneten“, sagt Güntzler gegenüber dem Göttinger Tageblatt. Den Hinweis auf den Fall habe er von einem befreundeten Steuerberater aus Hannover erhalten. „Das Unternehmen war mir nicht weiter bekannt und somit gibt es auch keine geschäftlichen Beziehungen“, sagt Güntzler.

In dieser Aussage steckt jedoch Brisanz. Denn: Hinter „Grauhaus Germany“ steht Bilaal Zaher. Der Name des Unternehmers fällt immer wieder in Bezug auf die sogenannten „Asgaard-Affären“. Darunter sind verschiedene Unternehmen zusammengefasst, die als Sicherheitsdienstleister in Krisen- oder Kriegsgebieten wie dem Irak tätig waren oder sind – und denen eine Nähe zu Rechtsradikalen vorgeworfen wird.

In Unkenntnis der Firma und des Unternehmers Zaher habe Güntzler die Anfrage weitergeleitet. „Aus den Unterlagen war ersichtlich, dass das Unternehmen bereits drei Mahnungen und ein Anwaltsschreiben an das Bundesgesundheitsministerium gesandt hatte“, sagt Güntzler. Hierauf habe es keinerlei Antworten durch das Ministerium gegeben. „Unabhängig von den Forderung hielt ich es und halte es noch immer für schlechten Stil, dass auf so etwas nicht geantwortet wird. Eine Antwort ist meines Erachtens hier das Mindestmaß staatlichen Handelns. Dies wollte ich mit meiner vom Minister in der Fraktion auch angeregten Übersendung erreichen“, sagt Güntzler.

Güntzler weist „Spiegel“-Vorwurf zurück

Der „Spiegel“ warf Güntzler wegen seiner Mail an Spahn vor, „Geldeintreiber für eine Firma zu sein, die im Streit mit der Regierung ist“. Das will Güntzler so nicht stehen lassen: Zur Werthaltigkeit der Forderung habe er nichts sagen können, ebenso zur Qualität der gelieferten Masken. „Darum weise ich den Vorwurf ,Geldeintreiber‘ auch zurück“, sagt der Christdemokrat.

Er sehe es vielmehr als seine Hauptaufgabe als Abgeordneter an, sich für die Anliegen von Bürgern, Unternehmen und Institutionen stark zu machen. „Jede meiner Sommer-Touren ist durch Kontakte und Gespräche im Wahlkreis geprägt. Vorschläge für Verbesserungen, Anregungen zur Überprüfung von praxisfernen Regelungen und seit Pandemiebeginn besonders auch die Herstellung von Kontakten zu Ministerien und staatlichen Institutionen gehören zu meinem Alltag als Abgeordneter“, beschreibt Güntzler sein Aufgabenfeld. Gerade in den Corona-Zeiten habe er damit vielen Unternehmen helfen können, bei denen es zu Schwierigkeiten bei der Auszahlung der Wirtschaftshilfen gekommen sei.

„Mandate sofort zurückgeben“

Ein Fehlverhalten sieht Güntzler in seinem Engagement nicht. Gleichwohl habe er aus diesem Fall auch gelernt. „Ich habe nur ein Anliegen eines Unternehmens an ein Ministerium herangetragen. Das würde ich auch für andere tun. Ich habe keinerlei Einfluss auf eine Entscheidung genommen. Das konnte ich auch gar nicht. In Zukunft werde ich aber persönlich noch etwas genauer hinsehen, wessen Unterlagen ich weiterleite“, sagt Güntzler.

Dass sein Name nun mit den Affären um Nüßlein und Löbel verwoben werde, ärgere ihn. Durch die „Masken-Affäre um Provisionen“ könne ein „erheblicher Vertrauensverlust“ entstehen, „wenn sich Abgeordnete an solchen Aktionen bereichern. Das ist ein absolutes No-Go. Jetzt müssen schnell die Konsequenzen gezogen werden. Nüßlein und Löbel sollten ihre Mandate sofort zurückgeben“, fordert Güntzler.

Von Mark Bambey/Göttinger Tageblatt