Herr Wulff, Herr Kuban, wegen der Corona-Pandemie muss zum ersten Mal ein Bundesparteitag digital durchgeführt werden. Wie empfinden sie das?

Wulff: Für mich ist das kein besonders schönes Gefühl, weil ein Parteitag wie dieser nicht lebendig genug ist. Man braucht ein Auditorium, das Schwung in die Veranstaltung bringt. Emotionen müssen geweckt werden, die die Diskussionen spannend machen. So wie im Theater, wo man mit lebendig agierenden Darstellern mitfühlt oder mitleidet, zustimmt oder dagegen ist. Das alles geht verloren, die Mattscheibe dazwischen verbirgt jede Emotion.

Kuban: Das ist natürlich so und ich hätte auch viel lieber alle auf einem richtigen Parteitag persönlich gesehen. Auf der anderen Seite hält uns die Pandemie derzeit in Atem. Wir erwarten von den Menschen, das sie ins Homeoffice gehen, dass sie im Homeschooling lernen. Das ist natürlich für viele eine große Herausforderung. Deswegen muss auch Politik neue Wege gehen. Wir senden damit auch das Signal: Politik macht in der Pandemie keine Pause. Und wir als größte Volkspartei zeigen, dass auch die Entscheidung über unseren Vorsitz stattfinden kann.

Wo werden sie als Delegierte denn am Parteitag teilnehmen? Zu Hause im Wohnzimmer?

Wulff: Ich sitze zu Hause, wie die meisten anderen auch.

Kuban: Ich werde in Berlin in der Geschäftsstelle der Jungen Union sein.

Befürchten Sie, dass eine Onlinewahl großen Einfluss darauf haben könnten, wer neuer Parteichef wird?

Wulff: Das ist sehr schwierig zu sagen. Es kann natürlich sein, dass durch Nähe, durch Emotionen, durch eine große Rede, neue Argumente manche Meinungen noch gedreht werden können. Das habe ich bei Parteitagen schon erlebt. Ob das digital möglich ist, vermag ich nicht zu sagen.

Kuban: Die Kandidaten sind seit Frühjahr 2020 klar. Da haben sich eigentlich alle ein Bild machen können. Von daher gehe ich davon aus, dass viele schon vorher eine Idee haben, wen sie am Ende auf dem Parteitag wählen oder unterstützen werden.

Wulff: Also, Herr Kuban, ich stimme ihnen da grundsätzlich zu. Man kennt ja auch die Personen. Trotzdem muss ich sagen, in der langen Zeit, in denen ich Parteitage erlebt habe, hat es Fälle gegeben, in denen sich Meinungen änderten.

Könnte die Pandemie das Abstimmungsergebnis beeinflussen? Armin Laschet zum Beispiel steht als Ministerpräsident ja sehr im Fokus und teilweise in der Kritik.

Kuban: Die Pandemie bewegt Deutschland, deshalb bewegt sie auch die Delegierten des Parteitages. Am Ende wird es aber um Zukunftsentscheidungen für die Zeit danach gehen. Es hilft keine Rückschau. Entscheidend werden die Antworten sein, wie wir dieses Jahrzehnt gestalten wollen.

Wulff: Ich bin davon überzeugt, dass sich die Wirtschaft nach der Pandemie schnell wieder gut entwickeln wird. Wir bekommen das in den Griff. Jetzt müssen wir uns aber erst mal auf die Frage der Impfung konzentrieren. Ich bin sicher, wenn uns das schnell gelingt, werden wir auch sehen, dass die Menschen Vertrauen in unsere Partei und unsere Politik haben.

Ist die CDU eigentlich ohne eine Bundeskanzlerin Angela Merkel vorstellbar?

Wulff: Die CDU hat ein Programm. Und wenn ich die Politik der CDU nach 1945 verfolge, so ist sie unbestritten die erfolgreichste Volkspartei in der Nachkriegsgeschichte Europas geworden. Die CDU stellte insgesamt fünf Bundeskanzler und war mit einer Ausnahme immer die stärkste Fraktion. Frau Merkel hat riesengroße Verdienste, ich bin sicher, dass diese Erfolge fortgesetzt werden.

Kuban: Man kann da von den Erfahrungen der Älteren in der Partei zehren. Ich habe in meiner politischen Zeit ja nie etwas anderes als die Kanzlerin Merkel erlebt. Als ich 2006 in die Partei eingetreten bin, war sie schon im Amt. Ich bin mir aber auch sicher, dass wir nach Merkel weiter Erfolg haben werden. Da geben diese Erfahrungen Mut und Zuversicht.

Welche Anforderungen stellen Junge Union und Senioren Union an den neuen Parteichef? Welche Themen muss er anpacken? Gibt es da große Unterschiede?

Wulff: Damit eines klar ist: Wir haben immer ein gutes Verhältnis unter den Generationen gehabt. Die Jungen haben von den Älteren gelernt und umgekehrt. Wir haben noch immer einen Kompromiss gefunden. Wie wir die Probleme bei Rente oder Pflege lösen werden, kann ich noch nicht sagen. Aber wir sind zum Kompromiss und zum Erfolg verpflichtet.

Kuban: Das schätze ich sehr an Otto Wulff und der Senioren-Union, dass wir auch bei härteren Debatten wieder auf einen gemeinsamen Weg kommen. Ich sehe große Herausforderungen für den neuen Parteichef: Was ist das wirtschaftliche Erfolgsmodell für Deutschland in der Zeit von Internetgiganten und neuen Akteuren in der Automobilindustrie? Wie schaffen wir eine Energiewende zum Erhalt unseres Planeten? Wie machen wir unsere Sozialsysteme zukunftsfest? Wir müssen am Ende einen Weg finden, der klar macht: Solidarität ist keine Einbahnstraße, wir wollen es gemeinsam machen. Wir sehen das ja auch gerade in dieser Pandemie. Am Anfang sind viele Jüngere einkaufen gegangen für die Älteren. Ich könnte mir beim Thema Impfen vorstellen, dass wir jetzt als Impfpaten die Älteren unterstützen beim Weg ins Impfzentrum oder bei der Bürokratie, die damit einhergeht.

Wulff: Lassen Sie mich einmal deutlich sagen: Es hat noch nie ein so hervorragendes Verhältnis zwischen Enkeln und Großeltern gegeben wie in dieser Zeit.

Zum Schluss die Gretchenfrage: Wen wünschen Sie sich als neuen Parteichef? Merz, Laschet oder Röttgen?

Kuban: Für uns war das in der Pandemiezeit einfacher, weil wir eine digitale Umfrage machen konnten. Das war für die Senioren nicht so einfach möglich. Bei der Jungen Union haben sich alle Landesverbände für Friedrich Merz ausgesprochen. Deshalb werde auch ich ihn am Wochenende unterstützen. Friedrich Merz steht ja auch für das Thema Generationengerechtigkeit. Deswegen halte ich ihn für eine sehr gute Wahl.

Wulff: Für uns war es als Senioren-Union sehr schwierig, einen Vorschlag zu machen, weil manchen Älteren die Möglichkeit fehlt, sich digital so zu betätigen wie es bei den jungen Leuten der Fall ist. Das hat uns dazu bewogen, von einer solchen Abstimmung Abstand zu nehmen, weil das Ergebnis vielleicht die Meinung der Senioren Union nicht repräsentiert hätte.

Wird der neue CDU-Chef automatisch Kanzlerkandidat? Oder werden Herr Spahn und Herr Söder auch noch eine Rolle spielen?

Wulff: Alle Beteiligten haben gesagt: Erst wenn diese Wahl stattgefunden hat – werden wir zusammen mit der CSU überlegen. Davon gehe ich aus und danach werde ich auch handeln.

Kuban: Otto Wulff hat ja schon zwei Mal erlebt, dass es andere Kanzlerkandidaten als den CDU-Vorsitzenden gegeben hat. Von daher sind wir gespannt, was danach passiert. Aber natürlich hat der Vorsitzende der CDU als größere der beiden Schwesterparteien immer das erste Zugriffsrecht.

Von Marco Seng