Lässt Niedersachsen geistig behinderte Kinder und Jugendliche bei der Digitalisierung außen vor? Diese Frage sorgt in der rot-schwarzen Regierungskoalition für Ärger. Die CDU wirft Kultusminister Grant Hendrik Tonne ( SPD) vor, die Tagesbildungsstätten und somit über 3000 Schüler in Niedersachsen nicht aus dem Digitalpakt zu fördern. Der Minister verweist auf die Richtlinien des Bundes.

470 Millionen für Niedersachsen

Durch den Digitalpakt von Bund und Ländern sollen die Schulen bei der Digitalisierung der Lernumgebung unterstützt werden. Niedersachsen stehen aus diesem Topf 470 Millionen Euro zur Verfügung. Rein rechnerisch sind es bundesweit 137.000 Euro pro Schule und 500 Euro pro Schüler. Leider habe das Kultusministerium die Auffassung, dass die Tagesbildungsstätten davon nicht profitieren sollten, sagte der CDU-Landtagsabgeordnete Christian Fühner der HAZ. Das müsse schnell geändert werden. „Uns ist wichtig, dass alle Kinder gleichermaßen von der Digitalisierung profitieren“, sagte Fühner, der auch Landeschef der Jungen Union ist.

Ministerium: „Sind in Gesprächen“

Tonne verweist in einem Schreiben an die Landesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege darauf, dass der Bund in seinen Richtlinien für den Digitalpakt eine Förderung von Tagesbildungsstätten explizit ausgeschlossen habe. „Deshalb sehen wir keinen Handlungsspielraum, um die Förderrichtlinie entsprechend zu ergänzen.“ Der Wunsch und der Bedarf seien dennoch nachvollziehbar und berechtigt, sagte Ministeriumssprecher Sebastian Schumacher der HAZ. „Wir sind daher in Gesprächen, ob es andere Fördermöglichkeiten gibt.“

Freigabe vom Bund?

Fühner hält dagegen, dass Bundesbildungsministerin Anja Karliczek ( CDU) den Ländern die Förderung von Tagesbildungsstätten freigestellt habe. Der CDU-Politiker schlägt vor, dass der für die Digitalisierung zuständige Wirtschaftsminister Bernd Althusmannn ( CDU) das Geld aufbringen solle, falls Tonne sich weiter weigere.

