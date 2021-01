Celle

Für die Rettung eines Eichhörnchens haben Einsatzkräfte am Samstag in Celle Fingerspitzengefühl bewiesen. Anwohner hatten laut Feuerwehr beobachtet, wie das kleine Tier in einen gut zwei Meter hohen Metall-Zaunpfosten gefallen war und feststeckte.

Um das Eichhörnchen nicht zu verletzen oder zu erschrecken, verzichteten die Helfer auf technisches Gerät und sägten den Zaunpfosten mit einer Handsäge ab.

Die Celler Feuerwehr konnte ein Eichhörnchen aus einem Metall-Pfahl befreien.

Mehrere Versuche, das Tier zu befreien, scheiterten zunächst. Es rutschte immer wieder nach unten. Laut Einsatzbericht, gelang es aber, das Eichhörnchen immer weiter zum Ausgang zu ziehen, bis „das kleine Köpfchen und die erste Pfote aus dem Rohr schauten und ein Feuerwehrmann zärtlich zugreifen konnte“. Nach der Rettung wurde das Eichhörnchen in die Freiheit entlassen und kletterte auf den nächsten Baum.

