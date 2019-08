Göttingen

„In publica commoda“ (zu Deutsch: zum Wohle aller): So lautet die Inschrift auf der Stiftungsmedaille der 1737 gegründeten Universität Göttingen, auch heute noch fühlt sich die altehrwürdige Georgia Augusta diesem Anspruch verpflichtet. Der lateinische Spruch steht ganz oben auf der Homepage, auch das aktuelle Leitbild ist so überschrieben. Was sich in den vergangenen Wochen und Monaten abgespielt hat, dürfte indes kaum zu dieser Selbstverpflichtung passen: Eine international angesehen Hochschule mit einer renommierten juristischen Fakultät hat es nicht geschafft, ihre wichtigste Personalentscheidung – die Wahl des Präsidenten – in einem rechtlich unangreifbaren Verfahren über die Bühne zu bringen. Niedersachsens größte und bekannteste Universität ist aber nicht nur wegen der verpatzten Präsidentenwahl in der Krise: Schon seit Monaten brodelt ein interner Streit darüber, wie die Hochschule zukünftig gestaltet und geführt werden soll.

Durchgefallen im Rennen um Exzellenzcluster

Ursprünglich hatte sich der Unmut innerhalb der Professorenschaft hauptsächlich gegen die amtierende Uni-Präsidentin Professor Ulrike Beisiegel gerichtet. Unter ihrer Ägide war die Universität Göttingen zweimal hintereinander bei der Exzellenzinitiative gescheitert. Beim letzten Mal war die Hochschule sogar vorzeitig ausgeschieden. Sie hatte in der Vorrunde nur einen Exzellenzcluster durchbekommen – zwei wären notwendig gewesen, um in die Endrunde für den Titel Exzellenzuniversität zu kommen.

Kritik an Beisiegels Amtsführung

Vor allem aber richtete sich die Kritik gegen ihre Amtsführung. Beisiegel, so hieß es, sei nicht gut organisiert, könne schlecht delegieren und ziehe viele Dinge an sich, die eigentlich keine Chefsache seien. Ihr Führungsstil kam offenbar auch innerhalb der Verwaltung nicht gut an, zumindest war dort eine ungewöhnlich starke personelle Fluktuation zu verzeichnen. Auf der anderen Seite gab es aber auch viel Lob für Beisiegel: Sie habe die Universität nach außen geöffnet, viele Kontakte hergestellt und die Außenwirkung verbessert, zum Beispiel mit der Nacht des Wissen und den von ihr angestoßenen Plänen für ein Wissenschaftsmuseum. Das sogenannte Haus des Wissens entsteht neben dem Göttinger Bahnhof, die Bauarbeiten laufen bereits.

Die frühere Uni-Präsidentin Ulrike Beisiegel begrüßt 2018 neu immatrikulierte Studenten. Quelle: Niklas Richter

Im Juli kündigte Beisiegel an, bereits Ende September – und damit drei Monate früher als bislang geplant – aus dem Amt zu scheiden. Ihre Kritiker erhofften sich von der Neuwahl des Präsidenten einen Neustart für die Universität. Doch die Wahl geriet zum Debakel und zur Blamage für die Verantwortlichen. Die Findungskommission (diese ist besetzt mit je drei Mitgliedern des Senats und des Stiftungsrates sowie zwei beratenden Mitgliedern, der Gleichstellungsbeauftragten der Universität und Staatssekretärin Sabine Johannsen als Vertreterin des niedersächsischen Wissenschaftsministeriums) hatte Sascha Spoun als Nachfolger vorgeschlagen. Spoun steht seit 2006 an der Spitze der Leuphana Universität Lüneburg und war erst Anfang des Jahres für eine dritte Amtszeit von 2020 bis 2028 bestätigt worden. Der Senat folgte dem Vorschlag der Findungskommission und sprach sich mit großer Mehrheit für den 50-jährigen Wirtschaftswissenschaftler aus. Der Stiftungsausschuss votierte einstimmig für Spoun.

Spoun war erst Headhunter – dann plötzlich Kandidat

Kurz darauf brach ein Aufstand los: 49 der insgesamt 482 Professoren kritisierten in einer Protestnote die Wahl als illegitim, weil das Prozedere nicht korrekt und transparent gewesen sei. Dies machten sie vor allem daran fest, dass Spoun sich anfangs selbst gar nicht um den Posten beworben hatte, sondern die Findungskommission bei der Suche nach einem Nachfolger als „Experte für Wissenschafts- und Hochschulmanagement strategisch beraten“ hatte. Die Kommission hatte ihn dann während des bereits laufenden Bewerbungsprozesses gebeten, selbst für eine Nachfolge zur Verfügung zu stehen, und ihn am Ende als einzigen der zuletzt vier Kandidaten zur Wahl empfohlen.

Krulls Fehleinschätzung ...

Einer der unterlegenen Bewerber zog daraufhin vor das Verwaltungsgericht Göttingen, um die Ernennung Spouns zu verhindern. Der Hochschulverband kündigte an, dass man die Konkurrentenklage unterstützen werde, weil die Wahl ein „Geschmäckle“ habe. Die Universität vermittelte zunächst den Eindruck, dass man der Klage gelassen entgegen sehe. Vor allem Wilhelm Krull, der Vorsitzende der Findungskommission und des Stiftungsrates der Universität, wurde nicht müde zu betonen, dass die Wahl korrekt abgelaufen sei. Doch als Juristen die Akten zu sichten begannen, stellte sich schnell heraus, dass dies eine Fehleinschätzung war: Es zeigte sich, dass die einzelnen Schritte des Auswahlverfahrens nicht ausreichend dokumentiert worden waren. Damit war klar, dass man vor Gericht keine Chance haben würde und ein neues Auswahlverfahren unausweichlich war.

Wilhelm Krull war Vorsitzender des Stiftungsrates der Universität Göttingen – nachdem im Bewerbungsverfahren Unregelmäßigkeiten ruchbar wurden, trat er zurück. Quelle: VW-Stiftung

Die Reaktion von Sascha Spoun ließ nicht lange auf sich warten: „Mit großem Erstaunen“ habe er zur Kenntnis nehmen müssen, dass es offenbar formale Fehler gegeben habe und daher „erhebliche Zweifel an der Rechtskonformität des Wahlverfahrens“ bestünden, teilte er am vergangenen Mittwoch mit. Er werde deshalb das Amt in Göttingen nicht antreten, sondern in Lüneburg bleiben.

... und Krulls Rücktritt

Spoun geht aus den Querelen wohl unbeschädigt hervor, nicht aber Wilhelm Krull: Einen Tag nach Spouns Rückzug trat der 67-Jährige mit sofortiger Wirkung vom Vorsitz des Stiftungsrates zurück, den er seit 2003 innegehabt hatte. Damals war die Universität in eine Stiftung öffentlichen Rechts übergegangen. Krull, der auch Generalsekretär der Volkswagenstiftung ist, hatte sowohl als Vorsitzender des Stiftungsrates als auch als Vorsitzender der achtköpfigen Findungskommission eine Schlüsselrolle bei den wichtigen Personalentscheidungen der Universität. Unter seiner Führung präsentierte die Kommission meist nur einen einzigen Bewerber, sodass der Senat nie die Wahl zwischen mehreren Kandidaten hatte. So war es bei Ulrike Beisiegel, so war es bei den jüngsten Vizepräsidentenwahlen, so war es bei Sascha Spoun. Der Senat konnte nur den Daumen heben oder senken, was bei manchen Professoren für Unmut sorgte.

Den Kritikern aus der Professorenschaft reicht Krulls Rücktritt nicht aus, vielmehr müssten sich „alle Beteiligten ihrer Verantwortung stellen“, heißt es in einer neuen Erklärung. Deshalb müssten auch die Mitglieder des Senats von ihren hochschulpolitischen Ämtern zurücktreten: „Die Universität Göttingen hat jetzt die Chance, sich in einem ordentlichen, transparenten Verfahren eine Persönlichkeit für das Präsidentenamt zu suchen, der für einen Neuanfang steht, der auch eine neue Form der governance einschließt.“

Wie soll es jetzt weitergehen? Auch das Wissenschaftsminsterium von Björn Thümler (CDU) muss über die Leitung der Uni Göttingen – im Bild das Aula-Gebäude – neu nachdenken. Quelle: Stefan Rampfel/dpa

Wenzel (Grüne): Mitschuld des Ministeriums

Der Göttinger Landtagsabgeordnete der Grünen, Stefan Wenzel, sieht auch eine gewisse Mitverantwortung beim Wissenschaftsministerium. „Obwohl das für Rechtsaufsicht zuständige Ministerium offenbar in Person der Staatssekretärin am Tisch des Stiftungsrates und der Findungskommission saß, ist das Verfahren geplatzt“, kritisiert er. Das Ministerium muss sich jetzt vor allem um eine wichtige Personalie kümmern: Aufgrund von Krulls Rücktritt ist ein Platz im Stiftungsrat neu zu besetzen. Nach Angaben einer Ministeriumssprecherin werden die externen Mitglieder vom Wissenschaftsministerium „im Einvernehmen mit dem Senat der Hochschule“ bestellt. Einvernehmen herrscht aber gerade wenig an der Georgia Augusta.

