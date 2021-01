Eckernförde

Das Speziallabor der Charité hatte die Probe des am Donnerstag bekannt gewordenen Verdachtsfalls im Kreis Rendsburg-Eckernförde zur genaueren Analyse erhalten. Nach Angaben des Kreises wurde die Virusmutation jetzt nachgewiesen. Das sei schneller als erwartet geschehen, sagte der Leiter des Corona-Lagezentrums im Kreis, Prof. Stephan Ott.

In dem Labor seien die typischen Mutationen der ursprünglich in Großbritannien aufgetretenen Virus-Variante gefunden worden. Es sei wahrscheinlich, dass es sich um die mutierte Form des Corona-Virus handele. Nach derzeitigen Einschätzungen von Experten dürfte diese Virus-Variante erheblich ansteckender als die bisher in Deutschland grassierende Form sein.

Weiterer Verdacht auf Corona-Mutation in Flensburg

Die betreffende Person aus dem Kreis ist in Quarantäne, ebenso ihre Kontaktpersonen. Beim Corona-Test aufgrund der Einreise nach Deutschland nach einen beruflichen Auftenthalt in Spanien war das Ergebnis positiv ausgefallen. Krankheitssymptome gab es laut Ott nicht. Dennoch sei die Probe auffällig gewesen. Auf der Reise zurück nach Rendsburg-Eckernförde habe die Person alle Hygienemaßnahmen strikt eingehalten und sich sofort in Isolation begeben.

Ein weiterer Verdachtsfall aus Flensburg wird derzeit ebenfalls in der Berliner Charité analysiert. Dieses Ergebnis steht noch aus. Das Gesundheitsministerium prüft jetzt, ob die Quarantäne-Verordnung des Landes verschärft werden kann, um mögliche Eintragungen der neuen Virus-Variante nach Schleswig-Holstein zu begrenzen. Auch sollen jetzt mehr positive Corona-Proben aus dem Land an der Charité auf mögliche Mutationen untersucht werden.

Von Cornelia Müller/KN/RND