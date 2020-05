Clan-Kriminalität in Peine: „Polizisten werden zu persönlichen Feinden erklärt“

Peine

Raub, Prostitution, Drogenhandel, Geldwäsche: Der ARD-Investigativ-Journalist Olaf Sundermeyer vom Sender RBB hat bereits mehrere Filme und Bücher zu kriminellen Clans veröffentlicht. Die Peiner Südstadt kennt er – hier recherchierte er auch schon. „ Peine ist kein weißer Fleck in Sachen Clan-Kriminalität, sondern spielt sogar im bundesweiten Kontext eine krasse Rolle“, sagt er.

Herr Sundermeyer, Sie recherchieren seit Jahren zum Thema Clan-Kriminalität. Können Sie sich vorstellen, dass sich der Fall mit der bedrohten Polizistin in Peine so abgespielt hat, wie es heißt?

Sehr gut sogar. Nach meiner Erkenntnis-Lage sind arabisch-stämmige Clans im Gebiet Peine und Salzgitter hochgradig aktiv. Der Peiner Fall ist mir bekannt. Die Polizistin soll mit dem Tode bedroht worden sein. Sie wäre auch nicht die erste Polizistin in Niedersachsen, die wegen Bedrohungen umziehen musste. 2016 gab es einen Fall in Goslar, dort ist der Polizist sogar aus dem Dienst ausgeschieden. Bedrohungsszenarien gegenüber der Polizei gibt es immer mal wieder.

Wie werden Polizisten denn eingeschüchtert?

Polizei-Einsätze werden zunehmend von Clan-Mitgliedern, Freunden und Bekannten gefilmt und fotografiert. Dadurch wird Druck aufgebaut, es wird versucht zu provozieren, Polizisten werden bedroht, beleidigt und belästigt oder der Lack des Autos zerkratzt. Solche feigen Attacken kennen wir so auch von Nazis.

„Clan-Kriminalität ist kein Phänomen“

Sie sprechen bei Ihrer Arbeit mit vielen Polizisten. Wie schätzen Sie die Stimmungslage in Polizei-Kommissariaten zum Thema Clan-Kriminalität ein?

Polizisten sind bei diesem Thema hoch sensibel, weil nämlich nicht der Staatsapparat mit der Bedrohung gemeint ist, sondern sie direkt. Sie werden zu persönlichen Feinden erklärt, und sie werden von Clan-Mitgliedern auch so behandelt. Clan-Kriminalität ist kein Phänomen, das Metropolen exklusiv haben, es gibt sie auch ganz sicher in der Peiner Südstadt.

Können Sie den Peinern aber etwas Sorgen nehmen: Gibt es eine positive Entwicklung im Kampf gegen Clan-Kriminalität?

Die Politik hat dieses Thema bundesweit als Problem erkannt – das war in der Vergangenheit nicht immer so. Ich hoffe, dass sich Niedersachsen ein Beispiel an Berlin nimmt. Dort wird den Clans das kriminell erwirtschaftete Geld weggenommen, indem Immobilien oder Autos konfisziert werden. Das halte ich neben Aussteiger-Projekten für die wesentlichste Säule im Kampf gegen Clan-Kriminalität. In Niedersachsen gibt es meinen Erkenntnissen nach aber noch keine konsequente Umsetzung.

