Cloppenburg

Wie die Autobahnpolizei Ahlhorn mitteilte, befand sich der Lastkraftwagen am Ende eines Staus zwischen dem Autobahndreieck Ahlhorn und der Anschlussstelle Cloppenburg. Der 43-jährige sei von der Autobahn 29 auf die Autobahn 1 in Richtung Osnabrück aufgefahren und habe beim Wechsel auf den Hauptfahrstreifen der A1 beim Beschleunigen den stehenden Sattelzug übersehen.

Nahezu ungebremst fuhr der Kleintransporter auf den Sattelanhänger auf, hieß es. Die Fahrerkabine wurde eingedrückt, der Mann eingeklemmt. Nachdem die Feuerwehr ihn befreit hatte, war er mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus geflogen worden. Dort verstarb der 43-Jährige, teilte die Polizei Oldenburg am Donnerstagmorgen mit.

Die A1 in Richtung Osnabrück war nach dem Unfall am Mittwochnachmittag bis in den Abend gesperrt, es kam zu Erheblichen Verzögerungen.

Von RND/lni