Cloppenburg

Die Stimmung war aufgeheizt, trotz der fast eisigen Temperaturen: „Der Handel diktiert uns die Preise“, schimpfte ein Landwirt. „Wir müssen doch unsere Familien ernähren können!“, rief eine Bäuerin. Sätze, die Milchbauer Gerd Oncken aus der Wesermarsch sofort unterschreibt. „Die Margen sind so niedrig geworden“, sagt er. Und erzählt, dass er gerade einen Kredit aufnehmen musste, nur um die Liquidität zu gewährleisten. Am Montag ist Oncken, wie viele Kollegen, mit dem Traktor zur Blockade des Zentrallagers von Lidl nach Cloppenburg gefahren. Dienstag hat Lidl-Chef Klaus Gehrig Abhilfe zugesagt. Jetzt wartet Oncken darauf, dass das Versprechen eingehalten wird.

Seit Jahren klagen die Bauern in Deutschland über zu geringe Erlöse. Ebenso lange verweist der Handel achselzuckend darauf, die Verbraucher wollten niedrige Preise. Nun kommt Bewegung in die Sache – durch eine hartnäckige Blockadeaktion von Landwirten vor dem zentralen Auslieferungslager der Discounterkette Lidl in Cloppenburg und vor dem Frischelager des Konzerns im nahen Emstek. Auch anderswo wurde belagert, bei Edeka im Ammerland, in den Kreisen Harburg und Osterholz, in der Nähe von Osnabrück und auch außerhalb Niedersachsens.

Anzeige

„Der Handel diktiert uns die Preise“, klagen die Bauern. Konkret im Visier: Aldi., Lidl, Rewe und Edeka. Quelle: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Organisiert hatte den Protest das eher lockere Bauernbündnis „Land schafft Verbindung“. Die Aktion erwies sich als schlagkräftig: Um die 1000 Trecker waren auf den Straßen, Lidl-Chef Klaus Gehrig wurde zu dem Zugeständnis gezwungen, dass die Preisgestaltung Thema von Gesprächen zwischen dem Lebensmittelhandel, der Politik und der Landwirtschaft wird. Bis Freitag muss sich was tun. „Sonst“, sagt Anthony Lee, Sprecher von „Land schafft Verbindung“ in Niedersachsen, „fangen wir richtig an zu blockieren“. Das heißt? „Bis Regale leer sind.“

Anthony Lee, Vertreter der Interessenvertretung „Land schafft Verbindung“. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Die Demos wurden von den Handelsriesen selbst ausgelöst. Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner von der CDU hatte einen Gesetzentwurf eingebracht, der die Rechte der Bauern stärken soll. Sie begründete das mit deutlichen Worten: Vier große Handelsketten ( Aldi, Lidl, Rewe und Edeka) verfügten über eine Marktmacht von 85 Prozent und könnten so kurzfristige Stornierungen, lange Zeit unbezahlte Rechnungen und einseitige Lieferbedingungen durchsetzen. Kurz: Das seien „unfaire Vertragsbedingungen“ und „unlautere Praktiken“.

Den Bauern reichte es

Diese Äußerungen der Ministerin ließen die Konzerne aufheulen. Sie schrieben einen Brandbrief an die Kanzlerin, bemängelten, Frau Klöckner zeichne ein Zerrbild, sprachen von „Diffamierung“. Das war der Punkt, an dem es den Bauern reichte. „Die fahren täglich ihre Rekorderlöse ein“, schnappt Anthony Lee. „Da musste jetzt mal ein gewisser Druck entstehen.“

„Wir brauchen Geld“: Gerd Oncken, Milchbauer aus Großenmeer in der Wesermarsch. Quelle: privat

Findet auch Milchbauer Gerd Oncken. Es sei ganz schlicht: „Wir brauchen Geld.“ Die Lebensmittelketten drückten immer nur die Preise. In den Neunzigern habe es in der Wesermarsch etwa 2000 Milchbauern gegeben, jetzt seien es noch knapp 400. Oncken ist 39, seine Kinder würden seinen Hof in dem Ort Großenmeer nicht übernehmen, sagt er. Nicht, weil sie nicht wollten, sondern weil er das verhindern werde, wegen der mangelnden ökonomischen Grundlage.

Oncken und die anderen Bauern bei der Lidl-Blockade in Cloppenburg wollten sich „nicht mehr mit Beschwichtigungen und Phrasen“ ( Lee) abspeisen lassen, sie wollten mit Klaus Gehrig persönlich sprechen, dem Chef der Schwarz-Gruppe in Neckarsulm, zu der Lidl und Kaufland gehören. Gehrig kam nicht, hat aber immerhin angerufen und am Ende schriftlich zugesichert, noch in dieser Woche Gespräche mit der Politik und den anderen Lebensmittelunternehmen zu führen, „um mich für eine Verbesserung der Situation der Landwirte stark zu machen.“

Lidl regt Gipfel an

Zumindest hat der Lidl-Oberste dann am Mittwoch einen Brief geschrieben, an seine Kollegen und die Verbände sowie an die zuvor geschmähte Julia Klöckner, und hat die „Einberufung eines Dringlichkeitsgipfels“ angeregt. Ziel: „unbürokratische Lösungen“ für die Landwirte. Gehrig unterstrich: „Wir sehen uns als Partner der heimischen Landwirtschaft.“ Blockaden von Lagern und Filialen müssten aber die Ausnahme sein: „Wir haben eine Verantwortung den Verbrauchern gegenüber.“

Den Satz empfand Bauernsprecher Anthony Lee als „oberlehrerhaft“ und „schäbig“. Denn: „Die oberste Verantwortung den Verbrauchern gegenüber liegt bei uns.“ Jedenfalls erwartet er mehr als Ankündigungen bis Freitag, konkrete Verhandlungen, konkrete Ergebnisse. „Jetzt muss wirklich was kommen.“ Ministerin Klöckner wurde derweil mit einem Gruß an die Bauern zitiert, sie könne „verstehen, dass ihr Warenlager blockiert.“

Und wenn sich nichts tut? „Wir können weitermachen“, sagt Gerd Oncken. „Wir können bei Aldi anrufen und fragen, ob sie mit uns reden oder ob wir mal bei der Filiale vorbeikommen sollen.“

Lesen Sie auch

Von Bert Strebe