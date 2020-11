Cloppenburg

In Cloppenburg ( Landkreis Cloppenburg) haben Landwirte am Sonntagabend die Zufahrt zu einem Lidl-Lager mit ihren Traktoren blockiert. Die Polizei bestätigte am frühen Montagmorgen einen entsprechenden Bericht der „ Nordwest-Zeitung“. Demnach versammelten sich hunderte Landwirte vor dem Lager an der Bundesstraße 72, umfuhren mit ihren Traktoren dort errichtete Polizeiabsperrungen und stellten sich in die Ein- und Ausfahrt. Ein Polizeisprecher nannte zunächst keine genaueren Details. Der Einsatz dauere an, hieß es. Mit ähnlichen Aktionen hatten Landwirte zuletzt gegen die Preisgestaltung großer Supermarktketten demonstriert. Auch in der Vergangenheit hatte es ähnliche Aktionen gegeben – etwa 2016, als Milchbauern gegen Aldi protestiert und ein Lager in Hesel blockiert hatten.

Von RND/lni