Erika Kortum ist die wahrscheinlich älteste Bürgerin im Kreis Ostholstein. Anfang des Monats feierte die Neustädterin ihren 109. Geburtstag – mit Abstand und Maske. Knapp zwei Wochen später bekam sie jetzt am 20. Januar eine Spritze gegen das Coronavirus verabreicht.

„Sie hat sich bewusst dafür entschieden und die Formulare selbst unterschrieben“, sagt Andrea Nüser, Leiterin des DRK-Pflegezentrums am Mühlenblick. Das gelte auch für viele andere Bewohner.

Erika Kortum hat Kriege und Schneekatastrophe erlebt

Für Erika Kortum, die am 7. Januar 1912, in der Straße Am Rosengarten in Neustadt geboren wurde, ist die Corona-Pandemie eines von vielen historisch bedeutsamen Ereignissen, die sie miterlebt hat. Sie war dabei als 1928 die erste Bäderbahn in Neustadt einfuhr, hat zwei Kriege, die Wiedervereinigung und die Schneekatastrophe im Winter 1978 überstanden.

Letztere ereignete sich übrigens einige Jahre, nachdem Erika Kortum ihren Kolonialwarenladen im Heisterbusch an ihre Tochter übergeben hatte. Es war das Jahr, in dem Bundeskanzler Ludwig Erhard seinen Rücktritt einreichte. Erika Kortum hat sich fest vorgenommen, auch die Corona-Pandemie zu überstehen.

Zwei Mitarbeiter des mobilen Impfteams klärten Erika Kortum über die Spritze auf. Mit dabei waren auch die Pflegedienstleiterin Susanne Struck sowie Wohnbereichsleiterin Jeanette Reher (r.). Quelle: Eileen Wilde

109-Jährige hat die Corona-Impfung gut überstanden

Ihr Enkel Gert Bensel hat sie am Tag der Impfung besucht und berichtet: „Sie hat alles gut überstanden und mir erzählt, dass sie das erste Mal wissentlich mit zwölf Jahren geimpft wurde.“ 1924 habe sie wohl eine Auffrischung der Pocken-Impfung bekommen. 97 Jahre später folgte nun der Stoff gegen Covid-19. Dazu sagte Erika Kortum: „ Wat mutt, dat mutt.“

Impfung gegen Corona: Lob für Organisation

Viel Lob gibt es für die Organisation und den Ablauf des Impftermins. „Es gibt ein Portal von der Kassenärztlichen Vereinigung, da kann man im Vorwege schon die ganzen Bewohner und Mitarbeiter einpflegen und alle Formulare runterladen“, führt Nüser aus. Bewohner, Betreuer sowie Bevollmächtigte hätten diese anschließend ausgefüllt. Am Tag selbst seien die Bewohner vom Pflegepersonal begleitet und nach der Spritze noch eine halbe Stunde in einem Aufenthaltsbereich betreut worden. „Die Bewohner haben gut auf die Impfung reagiert“, sagt Nüser.

Nach erster Impfung: Regeln im DRK-Heim bleiben bestehen

Besonders froh ist Andrea Nüser, dass es bislang keinen einzigen Corona-Fall in ihrer Einrichtung gab. „Darauf sind wir alle ein wenig stolz. Die Mitarbeiter machen gut mit“, betont die Heimleiterin. Zugleich stellt sie klar, dass es auch nach den Impfungen keine Lockerungen geben wird. Es bleibt dabei, dass jeder Bewohner zwei Kontaktpersonen haben darf, die jedoch nur einzeln zu Besuch kommen dürfen. Auch setzt das Heim weiter auf Schnelltests und gibt FFP2-Masken aus. „Es ist ja nach wie vor unklar, ob Geimpfte andere Personen anstecken können“, erläutert Andrea Nüser.

Dann soll Erika Kortum die zweite Impfdosis bekommen

Zudem muss ja noch die zweite Dosis des Impfstoffs von Biontech und Pfizer verabreicht werden. Dies soll in drei bis sechs Wochen geschehen. Dann wird auch Erika Kortum wieder ihren Arm freimachen, sich einmal piksen lassen – es ist ihr Beitrag, sich und andere vor dem Coronavirus zu schützen.

Von Sebastian Rosenkötter